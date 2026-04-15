Лучшая основа для приготовления вкусных и сытных закусок – тортилья, лаваш. А начинку для таких начинок можно приготовить из любых продуктов, которые вы любите.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из тортильи, с начинкой из филе.

Ингредиенты:

тортилья – 4 шт.

куриное филе – 1 шт.

специи: соль, перец, к курице, паприка – по вкусу

лук – 1 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

перец – 1 шт.

помидор – 2-3 шт.

кукуруза – 4 ст.л.

моцарелла – 300 г

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезаем небольшими кубиками, выкладываем на разогретую с маслом сковородку, добавляем специи и обжариваем 3-5 мин. Добавляем мелко порезанные лук и чеснок, перемешиваем и обжариваем еще несколько минут. Добавляем порезанные кубиком сладкий перец, помидор, перемешиваем. Добавляем консервированную или вареную кукурузу и тушим все вместе еще 5-7 минут.

2. На половину тортильи выкладываем потертую моцареллу, начинку, снова моцареллу. Накрываем второй половинкой тортильи и обжариваем до золотистости по несколько минут с каждой стороны на разогретой сухой сковороде.

