Хрустящая закуска из тортильи с вкусной начинкой: делимся легким рецептом блюда для перекуса
Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальной основой будет лаваш, тортилья. Готовить из этих продуктов можно трубочки, конвертики с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с мясной начинкой.
Ингредиенты:
- 1 филе курицы
- микс специй к курице, соль
- 1 луковица
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 сладкий перчик
- 3 ст.л. консервированной кукурузки
- зелень (укроп, петрушка)
- 3 ст.л. соуса "Мексикано"
- 4 листа тортильи
- 150 г. сыра
Способ приготовления:
1. На сковородке обжариваем мелко нарезанное филе курицы с добавление специй. Далее добавляем нарезанный лук и чеснок, жарим 5-6 минуток и добавляем перец, кукурузу, зелень и готовим еще 7-8 минуток на среднем огне.
2. К готовой начинке добавляем соус с остринкой, все хорошо перемешиваем.
3. На одну половинку тортильи выкладываем сыр с начинкой, складываем ее пополам и обжариваем на сухой сковороде или гриле пока сыр расплавится, а тортилья станет хрустящей.
