Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальной основой будет лаваш, тортилья. Готовить из этих продуктов можно трубочки, конвертики с разными начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с мясной начинкой.

Ингредиенты:

1 филе курицы

микс специй к курице, соль

1 луковица

2-3 зубчика чеснока

1 сладкий перчик

3 ст.л. консервированной кукурузки

зелень (укроп, петрушка)

3 ст.л. соуса "Мексикано"

4 листа тортильи

150 г. сыра

Способ приготовления:

1. На сковородке обжариваем мелко нарезанное филе курицы с добавление специй. Далее добавляем нарезанный лук и чеснок, жарим 5-6 минуток и добавляем перец, кукурузу, зелень и готовим еще 7-8 минуток на среднем огне.

2. К готовой начинке добавляем соус с остринкой, все хорошо перемешиваем.

3. На одну половинку тортильи выкладываем сыр с начинкой, складываем ее пополам и обжариваем на сухой сковороде или гриле пока сыр расплавится, а тортилья станет хрустящей.

