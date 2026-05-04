Хрустящая закуска из тортильи с вкусной начинкой: делимся легким рецептом блюда для перекуса

Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальной основой будет лаваш, тортилья. Готовить из этих продуктов можно трубочки, конвертики с разными начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с мясной начинкой.

Ингредиенты:

  • 1 филе курицы
  • микс специй к курице, соль
  • 1 луковица
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 сладкий перчик
  • 3 ст.л. консервированной кукурузки
  • зелень (укроп, петрушка)
  • 3 ст.л. соуса "Мексикано"
  • 4 листа тортильи
  • 150 г. сыра

Способ приготовления:

1. На сковородке обжариваем мелко нарезанное филе курицы с добавление специй. Далее добавляем нарезанный лук и чеснок, жарим 5-6 минуток и добавляем перец, кукурузу, зелень и готовим еще 7-8 минуток на среднем огне.

2. К готовой начинке добавляем соус с остринкой, все хорошо перемешиваем.

3. На одну половинку тортильи выкладываем сыр с начинкой, складываем ее пополам и обжариваем на сухой сковороде или гриле пока сыр расплавится, а тортилья станет хрустящей.

