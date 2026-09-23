Хрустящее и вкусное домашнее печенье на майонезе: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
393
Рецепт домашнего недорогого печенья
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Домашнее печенье можно готовить из обычного песочного теста, а также теста на маргарине, майонезе. Именно на майонезе печенье будет очень вкусным, удачным по текстуре.

Как приготовить вкусное домашнее печенье

Кулинар поделилась в Facebook рецептом очень вкусного, хрустящего печенья на майонезе, которое очень просто готовится. 

Ингредиенты:

  • яйца 2 шт.
  • сахар 180-200 г
  • майонез 200 г
  • кукурузный крахмал 2 ст. л.
  • мука 400-450 
  • разрыхлитель 1 ч. л.
  • ванильный сахар  по вкусу
  • соль щепотка
  • орехи, шоколад или джем по желанию

Способ приготовления: 

1. Яйца взбейте с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавьте майонез и размешайте до однородности.Всыпьте кукурузный крахмал и разрыхлитель. Постепенно добавляйте муку и замесите мягкое тесто. Количество муки может немного отличаться, поэтому не следует добавлять ее все сразу.

Тесто для печенья

2. Сформируйте печенье желаемой формы. При желании добавьте орехи, кусочки шоколада или джем. Выложите печенье на противень и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15-20 минут.

Сколько выпекать печенье

Если печенье получилось тонким, оно приготовится побыстрее, поэтому за ним лучше следить после первых 10-15 минут. Оно должно стать слегка золотистым!

Готовое печенье

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинадесертрецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты