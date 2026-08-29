Хрустящее печенье "Зебра": делимся легким рецептом домашнего десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
18
Рецепт печенья
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Домашнее печенье лучше всего готовить из песочного теста, основа которого – сливочное масло, мука, яйца. 

Вкусное печенье

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего печенья "Зебра", которое готовится очень просто. 

Ингредиенты: 

  • Сливочное масло 180 г
  • Сахарная пудра 100 г
  • Соль щепотка
  • Яйцо 1 шт. 
  • Растительное масло 50 мл
  • Разрыхлитель 1 ч. л.
  • Мука 300 г
  • Какао 1-1,5 ч. л.

Способ приготовления: 

1. Смешиваем масло с сахарной пудрой и солью, добавляем яйцо и растительное масло, перемешиваем до однородности. Всыпаем муку с разрыхлителем, замешиваем мягкое тесто.

Тесто для печенья

2. Делим тесто на две части, в одну добавляем какао. Раскатываем обе части теста, вырезаем одинаковые круги, складываем один на другой, чередуя белый с коричневым.

Приготовление печенья

3. Заворачиваем в пленку, хорошо прижимаем друг к другу, скрепляем, плотно закручиваем и ставим в морозилку на 30-40 минут. 

Сколько выпекать печенье

4. Нарезаем по диагонали, выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем при 180°C 20 минут.

Готовое печенье

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