Хрустящее печенье "Зебра": делимся легким рецептом домашнего десерта
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Домашнее печенье лучше всего готовить из песочного теста, основа которого – сливочное масло, мука, яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего печенья "Зебра", которое готовится очень просто.
Ингредиенты:
- Сливочное масло 180 г
- Сахарная пудра 100 г
- Соль щепотка
- Яйцо 1 шт.
- Растительное масло 50 мл
- Разрыхлитель 1 ч. л.
- Мука 300 г
- Какао 1-1,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Смешиваем масло с сахарной пудрой и солью, добавляем яйцо и растительное масло, перемешиваем до однородности. Всыпаем муку с разрыхлителем, замешиваем мягкое тесто.
2. Делим тесто на две части, в одну добавляем какао. Раскатываем обе части теста, вырезаем одинаковые круги, складываем один на другой, чередуя белый с коричневым.
3. Заворачиваем в пленку, хорошо прижимаем друг к другу, скрепляем, плотно закручиваем и ставим в морозилку на 30-40 минут.
4. Нарезаем по диагонали, выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем при 180°C 20 минут.
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