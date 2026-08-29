Хрустящее печенье "Зебра": делимся легким рецептом домашнего десерта

Домашнее печенье лучше всего готовить из песочного теста, основа которого – сливочное масло, мука, яйца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего печенья "Зебра", которое готовится очень просто.

Ингредиенты:

Сливочное масло 180 г

Сахарная пудра 100 г

Соль щепотка

Яйцо 1 шт.

Растительное масло 50 мл

Разрыхлитель 1 ч. л.

Мука 300 г

Какао 1-1,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Смешиваем масло с сахарной пудрой и солью, добавляем яйцо и растительное масло, перемешиваем до однородности. Всыпаем муку с разрыхлителем, замешиваем мягкое тесто.

2. Делим тесто на две части, в одну добавляем какао. Раскатываем обе части теста, вырезаем одинаковые круги, складываем один на другой, чередуя белый с коричневым.

3. Заворачиваем в пленку, хорошо прижимаем друг к другу, скрепляем, плотно закручиваем и ставим в морозилку на 30-40 минут.

4. Нарезаем по диагонали, выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем при 180°C 20 минут.

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