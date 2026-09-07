Хрустящие чебуреки из лаваша для перекуса: самый простой рецепт
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Домашние чебуреки можно готовить не только из теста, но и просто из лаваша. Для начинки идеально подойдет простой мясной фарш, сыр.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, не жирных и простых в приготовлении чебуреков из лаваша.
Ингредиенты:
- лаваш
- фарш
- сыр
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте специи, зелень.
2. Выложите фарш на лаваш, сверните и обжарьте.
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