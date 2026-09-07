Хрустящие чебуреки из лаваша для перекуса: самый простой рецепт

Домашние чебуреки можно готовить не только из теста, но и просто из лаваша. Для начинки идеально подойдет простой мясной фарш, сыр.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, не жирных и простых в приготовлении чебуреков из лаваша.

Ингредиенты:

лаваш

фарш

сыр

зелень

специи

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте специи, зелень.

2. Выложите фарш на лаваш, сверните и обжарьте.

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