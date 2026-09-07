Хрустящие чебуреки из лаваша для перекуса: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
531
Как приготовить чебуреки из лаваша
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Домашние чебуреки можно готовить не только из теста, но и просто из лаваша. Для начинки идеально подойдет простой мясной фарш, сыр.

Вкусные чебуреки

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, не жирных и простых в приготовлении чебуреков из лаваша. 

Ингредиенты:

  • лаваш 
  • фарш 
  • сыр 
  • зелень
  • специи

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте специи, зелень. 

Начинка для блюда

2. Выложите фарш на лаваш, сверните и обжарьте.

Готовые хрустящие чебуреки

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