Хрустящие деруны по-новому: делимся легким рецептом вкусного блюда

Деруны – блюдо, которое любят все. Готовить их можно с грибами, мясным фаршем, а для того, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют добавить в основу тертый лук.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных, хрустящих картофельных дерунов.

Ингредиенты:

Картофель (крупный) 5 шт.

Репчатый лук 1 шт. (лук не дает картофелю потемнеть)

Яйцо 1 шт.

Соль и черный перец по вкусу

Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Натрите их на крупной терке картофель и лук, удаление лишней влаги.

2. Выложите натертую массу в сито или марлю и тщательно отожмите сок. Это главный секрет хрустящей корочки. Переложите суховатую картофельную массу в миску, добавьте яйцо, соль и перец. Перемешайте. Муку можно не добавлять, чтобы вкус был чисто картофельным.

3. Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя тонкие оладьи.Доведение до готовности. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до красивого золотистого цвета.

Подавайте со сметаной!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: