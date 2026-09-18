Хрустящие деруны по-новому: делимся легким рецептом вкусного блюда
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Деруны – блюдо, которое любят все. Готовить их можно с грибами, мясным фаршем, а для того, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют добавить в основу тертый лук.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных, хрустящих картофельных дерунов.
Ингредиенты:
- Картофель (крупный) 5 шт.
- Репчатый лук 1 шт. (лук не дает картофелю потемнеть)
- Яйцо 1 шт.
- Соль и черный перец по вкусу
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Натрите их на крупной терке картофель и лук, удаление лишней влаги.
2. Выложите натертую массу в сито или марлю и тщательно отожмите сок. Это главный секрет хрустящей корочки. Переложите суховатую картофельную массу в миску, добавьте яйцо, соль и перец. Перемешайте. Муку можно не добавлять, чтобы вкус был чисто картофельным.
3. Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя тонкие оладьи.Доведение до готовности. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до красивого золотистого цвета.
Подавайте со сметаной!
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