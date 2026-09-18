Хрустящие деруны по-новому: делимся легким рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Рецепт дерунов
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Деруны – блюдо, которое любят все. Готовить их можно с грибами, мясным фаршем, а для того, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют добавить в основу тертый лук.

Картофельные деруны

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных, хрустящих картофельных дерунов. 

Ингредиенты: 

  • Картофель (крупный) 5 шт.
  • Репчатый лук 1 шт. (лук не дает картофелю потемнеть)
  • Яйцо 1 шт.
  • Соль и черный перец по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Натрите их на крупной терке картофель и лук, удаление лишней влаги.

2. Выложите натертую массу в сито или марлю и тщательно отожмите сок. Это главный секрет хрустящей корочки. Переложите суховатую картофельную массу в миску, добавьте яйцо, соль и перец. Перемешайте. Муку можно не добавлять, чтобы вкус был чисто картофельным.

Что добавить в тесто для дерунов

3. Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя тонкие оладьи.Доведение до готовности. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до красивого золотистого цвета. 

Жареные деруны

Подавайте со сметаной!

Готовые деруны

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