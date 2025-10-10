Видео дня
Хрустящие деруны с грибным соусом: самый простой рецепт блюда из картофеля
Картофельные деруны – лучшее блюдо из картофеля. Готовить их можно как только из картофеля, так и добавить лук, свежие тертые овощи. А особенно вкусно будет с грибным соусом, мясным фаршем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих картофельных дерунов.
Ингредиенты:
- картофель
- лук
- соль, перец
- яйца
- мука
Соус:
- грибы
- сливки
- жареный лук
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите картофель, отожмите сок. Добавьте специи, муку, яйца, перемешайте и пожарьте деруны.
2. Соус: пожарьте грибы с луком, добавьте специи и сливки.
Подавайте деруны с соусом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: