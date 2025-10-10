Хрустящие деруны с грибным соусом: самый простой рецепт блюда из картофеля

Ирина Мельниченко
Рецепт дерунов

Картофельные деруны – лучшее блюдо из картофеля. Готовить их можно как только из картофеля, так и добавить лук, свежие тертые овощи. А особенно вкусно будет с грибным соусом, мясным фаршем.

Хрустящие деруны с грибным соусом: самый простой рецепт блюда из картофеля

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих картофельных дерунов.

Ингредиенты:

  • картофель
  • лук
  • соль, перец
  • яйца
  • мука

Соус: 

  • грибы
  • сливки
  • жареный лук
  • специи

Способ приготовления: 

1. Натрите картофель, отожмите сок. Добавьте специи, муку, яйца, перемешайте и пожарьте деруны.

Хрустящие деруны с грибным соусом: самый простой рецепт блюда из картофеля

2. Соус: пожарьте грибы с луком, добавьте специи и сливки.

Хрустящие деруны с грибным соусом: самый простой рецепт блюда из картофеля

Подавайте деруны с соусом!

Хрустящие деруны с грибным соусом: самый простой рецепт блюда из картофеля

Украина

