Картофельные деруны – лучшее блюдо из картофеля. Готовить их можно как только из картофеля, так и добавить лук, свежие тертые овощи. А особенно вкусно будет с грибным соусом, мясным фаршем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих картофельных дерунов.

Ингредиенты:

картофель

лук

соль, перец

яйца

мука

Соус:

грибы

сливки

жареный лук

специи

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, отожмите сок. Добавьте специи, муку, яйца, перемешайте и пожарьте деруны.

2. Соус: пожарьте грибы с луком, добавьте специи и сливки.

Подавайте деруны с соусом!

