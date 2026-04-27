Хрустящие и не жирные чебуреки без теста: делимся самым легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
Если вы хотите приготовить вкусные, не жирные чебуреки, идеальной основой может быть простой лаваш вместо теста. А для начинки можно использовать сыр, мясной фарш.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих чебуреков с мясной начинкой. 

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • фарш 
  • лук
  • яйцо
  • специи
  • зелень
  • вода

Способ приготовления: 

1. В фарш добавляем яйцо, натертый лук, зелень, соль и перец по вкусу, вливаем немного воды и хорошо перемешиваем.

2. Выкладываем начинку порционно на лаваш, сверху добавляем сыр. Края смазываем яйцом, плотно закрываем.

3. Обжариваем на маленьком огне в масле под крышкой до румяной корочки.

