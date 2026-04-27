Хрустящие и не жирные чебуреки без теста: делимся самым легким рецептом
Если вы хотите приготовить вкусные, не жирные чебуреки, идеальной основой может быть простой лаваш вместо теста. А для начинки можно использовать сыр, мясной фарш.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих чебуреков с мясной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш
- фарш
- лук
- яйцо
- специи
- зелень
- вода
Способ приготовления:
1. В фарш добавляем яйцо, натертый лук, зелень, соль и перец по вкусу, вливаем немного воды и хорошо перемешиваем.
2. Выкладываем начинку порционно на лаваш, сверху добавляем сыр. Края смазываем яйцом, плотно закрываем.
3. Обжариваем на маленьком огне в масле под крышкой до румяной корочки.
