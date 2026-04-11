Лаваш – лучший продукт для приготовления вкусных, сытных чебуреков, которые можно готовить с мясной и сырной начинкой. А для яркого вкуса добавьте кетчуп, зелень, сыр, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных чебуреков из лаваша, с фаршем.

Ингредиенты:

300 г. говяжьего фарша

кинза/петрушка

1 маленький лучок

соль, перец

80-100 мл. холодной воды

тортилья/лаваш

1 яйцо

Способ приготовления:

1. К фаршу добавляем мелко нарезанную кинзу и лук, солим, перчим и вливаем холодную воду. Хорошо перемешиваем, лучше делать это руками.

2. Берем тортилью или вырезаем круг из лаваша и смазываем края яичным белком. На одну половинку выкладываем фарш тонким слоем, накрываем второй половинкой и защипываем края.

3. На сковороду добавляем масло и хорошо его разогреваем. Жарим чебуреки на среднем огне под крышкой, по 3-4 минуты с каждой из сторон.

