Хрустящие и не жирные чебуреки из лаваша с мясной начинкой: делимся рецептом блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
81
Лаваш – лучший продукт для приготовления вкусных, сытных чебуреков, которые можно готовить с мясной и сырной начинкой. А для яркого вкуса добавьте кетчуп, зелень, сыр, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных чебуреков из лаваша, с фаршем. 

Ингредиенты: 

  • 300 г. говяжьего фарша
  • кинза/петрушка
  • 1 маленький лучок
  • соль, перец
  • 80-100 мл. холодной воды
  • тортилья/лаваш
  • 1 яйцо

Способ приготовления: 

1. К фаршу добавляем мелко нарезанную кинзу и лук, солим, перчим и вливаем холодную воду. Хорошо перемешиваем, лучше делать это руками.

2. Берем тортилью или вырезаем круг из лаваша и смазываем края яичным белком. На одну половинку выкладываем фарш тонким слоем, накрываем второй половинкой и защипываем края.

3. На сковороду добавляем масло и хорошо его разогреваем. Жарим чебуреки на среднем огне под крышкой, по 3-4 минуты с каждой из сторон.

