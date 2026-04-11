Хрустящие и не жирные чебуреки из лаваша с мясной начинкой: делимся рецептом блюда для перекуса
Лаваш – лучший продукт для приготовления вкусных, сытных чебуреков, которые можно готовить с мясной и сырной начинкой. А для яркого вкуса добавьте кетчуп, зелень, сыр, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных чебуреков из лаваша, с фаршем.
Ингредиенты:
- 300 г. говяжьего фарша
- кинза/петрушка
- 1 маленький лучок
- соль, перец
- 80-100 мл. холодной воды
- тортилья/лаваш
- 1 яйцо
Способ приготовления:
1. К фаршу добавляем мелко нарезанную кинзу и лук, солим, перчим и вливаем холодную воду. Хорошо перемешиваем, лучше делать это руками.
2. Берем тортилью или вырезаем круг из лаваша и смазываем края яичным белком. На одну половинку выкладываем фарш тонким слоем, накрываем второй половинкой и защипываем края.
3. На сковороду добавляем масло и хорошо его разогреваем. Жарим чебуреки на среднем огне под крышкой, по 3-4 минуты с каждой из сторон.
