Хрустящие и золотистые деруны: рассказываем, что обязательно добавить в тесто
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Деруны – лучшее сытное блюдо из картофеля. Для того, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют добавить в основу обязательно тертый лук или сок лука.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих дерунов с луком, которые готовятся очень просто.
Ингредиенты:
- картофель 1 кг
- лук 2 шт.
- яйца 1 шт.
- мука 1 ст.л.
- соль/перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель и лук натереть на мелкой терке. Добавить яйцо, муку и соль, хорошо перемешать.
2. Жарить на хорошо разогретой сковороде с маслом до золотистой хрустящей корочки с обеих сторон.
Подавать горячими со сметаной!
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