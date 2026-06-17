Деруны – лучшее сытное блюдо из картофеля. Для того, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют добавить в основу обязательно тертый лук или сок лука.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих дерунов с луком, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

картофель 1 кг

лук 2 шт.

яйца 1 шт.

мука 1 ст.л.

соль/перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель и лук натереть на мелкой терке. Добавить яйцо, муку и соль, хорошо перемешать.

2. Жарить на хорошо разогретой сковороде с маслом до золотистой хрустящей корочки с обеих сторон.

Подавать горячими со сметаной!

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