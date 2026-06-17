Хрустящие и золотистые деруны: рассказываем, что обязательно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт дерунов
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Деруны – лучшее сытное блюдо из картофеля. Для того, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют добавить в основу обязательно тертый лук или сок лука.

Хрустящие и золотистые деруны: рассказываем, что обязательно добавить в тесто

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих дерунов с луком, которые готовятся очень просто. 

Ингредиенты:

  • картофель 1 кг
  • лук  2 шт.
  • яйца  1 шт.
  • мука 1 ст.л.
  • соль/перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Картофель и лук натереть на мелкой терке. Добавить яйцо, муку и соль, хорошо перемешать.

Хрустящие и золотистые деруны: рассказываем, что обязательно добавить в тесто

2. Жарить на хорошо разогретой сковороде с маслом до золотистой хрустящей корочки с обеих сторон.

Хрустящие и золотистые деруны: рассказываем, что обязательно добавить в тесто

Подавать горячими со сметаной!

Хрустящие и золотистые деруны: рассказываем, что обязательно добавить в тесто

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