Хрустящие и золотистые домашние драники: как правильно готовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Домашние драники – это простое блюдо, которое легко приготовить даже без большого кулинарного опыта. Они получаются особенно вкусными, если знать несколько важных нюансов. Хрустящая корочка и нежная серединка – именно то, за что их любят. Такой вариант подойдет и для быстрого обеда, и для семейного ужина. Главное – правильно подготовить ингредиенты и придерживаться технологии.

Идея приготовления хрустящих и золотистых драников опубликована на странице фудблогера anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг.
  • лук – 1 крупный
  • чеснок – 2 зубчика
  • сметана – 1 ст.л.
  • мука – 3 ст.л.
  • яйцо – 1 шт.
  • масло – для жарки
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистите картофель и лук. Натрите их на мелкой терке, чередуя между собой – это поможет сохранить светлый цвет картофеля и избежать потемнения.

2. Натрите чеснок и добавьте его к картофельной массе. Сразу посолите, поперчите, вбейте яйцо, добавьте сметану и муку. Тщательно перемешайте до однородности.

3. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла на среднем огне. Выкладывайте массу ложкой, формируя небольшие плоские драники.

4. Жарьте с обеих сторон до равномерной золотистой корочки. Не делайте огонь слишком сильным, чтобы драники успели хорошо прожариться внутри.

5. Готовые драники выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

