Хрустящие и золотистые крылья в маринаде с медом: готовятся в духовке
Куриные крылья можно очень вкусно запечь в духовке. Для того, чтобы мясо получилось золотистым и с хрустящей корочкой сверху – обязательно добавьте мед, а также достаточно специй для насыщенного вкуса.
Идея приготовления хрустящих и золотистых куриных крылышек в духовке опубликована на странице фудблогера lanas diet в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 1,2-1,4 кг.
- чеснок – 1 головка
- паприка – 1 ст.л. без горки
- мед – 1,5 ст.л.
- соевый соус – 70 мл.
- рисовый или яблочный уксус – 1 ст.л.
- рафинированное масло – 1 ст.л.
- кунжутное масло – 1 ч.л. (опционально)
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты для маринада, добавить и крылышки.
2. Оставить минимум на час, оптимально – 3-6 часов в холодильнике.
3. Выложить крылышки в один слой на решетку или противень.
4. Запекать при температуре 190 °C 35-40 минут.
5. Для румяной корочки в конце повысить температуру до 220 °C или включить гриль на 3-5 минут, перед тем смазав еще раз маринадом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: