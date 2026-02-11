Куриные крылья можно очень вкусно запечь в духовке. Для того, чтобы мясо получилось золотистым и с хрустящей корочкой сверху – обязательно добавьте мед, а также достаточно специй для насыщенного вкуса.

Идея приготовления хрустящих и золотистых куриных крылышек в духовке опубликована на странице фудблогера lanas diet в Instagram.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 1,2-1,4 кг.

чеснок – 1 головка

паприка – 1 ст.л. без горки

мед – 1,5 ст.л.

соевый соус – 70 мл.

рисовый или яблочный уксус – 1 ст.л.

рафинированное масло – 1 ст.л.

кунжутное масло – 1 ч.л. (опционально)

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты для маринада, добавить и крылышки.

2. Оставить минимум на час, оптимально – 3-6 часов в холодильнике.

3. Выложить крылышки в один слой на решетку или противень.

4. Запекать при температуре 190 °C 35-40 минут.

5. Для румяной корочки в конце повысить температуру до 220 °C или включить гриль на 3-5 минут, перед тем смазав еще раз маринадом.

