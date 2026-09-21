Хрустящие картофельные деруны по-новому: что добавить в тесто для яркого вкуса
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Картофельные деруны можно готовит как в классическом варианте – просто из картофеля, а также для оригинального вкуса можно добавить сыр твердый, лук, мясной фарш или грудинку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих картофельных дерунов с сыром и грудкой.
Ингредиенты:
- Свиная копченая грудинка 200 г
- Картофель 1 кг
- Лук репчатый желтый 1 шт.
- Куриное яйцо 1 шт.
- Пшеничная мука 2 ст. л.
- Твердый сыр 150 г
- Соль по вкусу
- Черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите картофель, добавьте поджаренную грудку и тертый сыр, специи, муку, яйцо, перемешайте.
Пожарьте деруны и подавайте!
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