Хрустящие картофельные деруны по-новому: что добавить в тесто для яркого вкуса

Картофельные деруны можно готовит как в классическом варианте – просто из картофеля, а также для оригинального вкуса можно добавить сыр твердый, лук, мясной фарш или грудинку.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих картофельных дерунов с сыром и грудкой.

Ингредиенты:

Свиная копченая грудинка 200 г

Картофель 1 кг

Лук репчатый желтый 1 шт.

Куриное яйцо 1 шт.

Пшеничная мука 2 ст. л.

Твердый сыр 150 г

Соль по вкусу

Черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, добавьте поджаренную грудку и тертый сыр, специи, муку, яйцо, перемешайте.

Пожарьте деруны и подавайте!

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