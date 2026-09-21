Хрустящие картофельные деруны по-новому: что добавить в тесто для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
18
Рецепт дерунов
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Картофельные деруны можно готовит как в классическом варианте – просто из картофеля, а также для оригинального вкуса можно добавить сыр твердый, лук, мясной фарш или грудинку.

Вкусные деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих картофельных дерунов с сыром и грудкой. 

Ингредиенты: 

  • Свиная копченая грудинка 200 г
  • Картофель 1 кг
  • Лук репчатый желтый 1 шт.
  • Куриное яйцо 1 шт.
  • Пшеничная мука 2 ст. л.
  • Твердый сыр 150 г
  • Соль по вкусу
  • Черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Натрите картофель, добавьте поджаренную грудку и тертый сыр, специи, муку, яйцо, перемешайте.

Что добавить в тесто для дерунов

Пожарьте деруны и подавайте!

Картофельные деруны

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