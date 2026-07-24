Хрустящие картофельные деруны по-новому: рассказываем, что добавить в основу для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
6
Рецепт дерунов
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Самое вкусное, сытно блюдо из картофеля – хрустящие деруны. Для более оригинального вкуса добавьте в основу тертый сыр, фарш.

Хрустящие картофельные деруны по-новому: рассказываем, что добавить в основу для яркого вкуса

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих дерунов с твердым сыром и специями.

Ингредиенты:

  • картофель 
  • лук 
  • чеснок
  • яйцо 
  • мука
  • специи
  • зелень 
  • тертый сыр 

Способ приготовления: 

1. Натрите картофель, добавьте специи, муку, яйцо, зелень и тертый сыр, перемешайте. 

Хрустящие картофельные деруны по-новому: рассказываем, что добавить в основу для яркого вкуса

2. Пожарьте деруны и подавайте со сметаной!

Хрустящие картофельные деруны по-новому: рассказываем, что добавить в основу для яркого вкуса

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