Самое вкусное, сытно блюдо из картофеля – хрустящие деруны. Для более оригинального вкуса добавьте в основу тертый сыр, фарш.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих дерунов с твердым сыром и специями.

Ингредиенты:

картофель

лук

чеснок

яйцо

мука

специи

зелень

тертый сыр

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, добавьте специи, муку, яйцо, зелень и тертый сыр, перемешайте.

2. Пожарьте деруны и подавайте со сметаной!

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