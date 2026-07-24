Хрустящие картофельные деруны по-новому: рассказываем, что добавить в основу для яркого вкуса
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Самое вкусное, сытно блюдо из картофеля – хрустящие деруны. Для более оригинального вкуса добавьте в основу тертый сыр, фарш.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих дерунов с твердым сыром и специями.
Ингредиенты:
- картофель
- лук
- чеснок
- яйцо
- мука
- специи
- зелень
- тертый сыр
Способ приготовления:
1. Натрите картофель, добавьте специи, муку, яйцо, зелень и тертый сыр, перемешайте.
2. Пожарьте деруны и подавайте со сметаной!
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