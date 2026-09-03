Хрустящие конвертики из лаваша, с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
936
Треугольники из лаваша с начинкой
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, пирогов, булочек. А еще из него можно делать вкусную пиццы.

Что приготовить из лаваша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, легких конвертиков из лаваша, с сырной начинкой. 

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • сыр моцарелла
  • зелень
  • специи

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи.

Начинка для лаваша

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте с двух сторон.

Готовое блюдо

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