Хрустящие конвертики из лаваша, с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, пирогов, булочек. А еще из него можно делать вкусную пиццы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, легких конвертиков из лаваша, с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр моцарелла
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте с двух сторон.
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