Хрустящие конвертики из лаваша, с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, пирогов, булочек. А еще из него можно делать вкусную пиццы.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, легких конвертиков из лаваша, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш

сыр моцарелла

зелень

специи

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте с двух сторон.

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