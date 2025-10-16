Хрустящие крабовые наггетсы для перекуса: готовятся максимум 15 минут
Крабовые наггетсы – это быстрая и вкусная закуска, которую можно приготовить всего за 15 минут. Они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, с выраженным морским вкусом. Такие наггетсы прекрасно сочетаются как горячими, так и холодными – с любимым соусом или как дополнение к основным блюдам. Простой набор ингредиентов, минимум времени и перекус готов.
Идея приготовления хрустящих наггетсов из крабовых палочек опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 400 г
- твердый сыр – 200 г
- яйцо – 1 шт.
- сметана – 4 ст.л.
- мука – 4 ст.л.
- петрушка – небольшой пучок
- чеснок – 2 зубчика
- соль, перец – по вкусу
- панко или сухари – для панировки
- яйца для кляра – 1-2 шт.
- масло – для жарки для жарки
Способ приготовления:
1. Натрите крабовые палочки и сыр на крупной терке. Если палочки волокнистые, их можно просто разобрать руками.
2. Добавьте яйцо, сметану, муку, измельченный чеснок, нарезанную петрушку, соль и перец.
3. Тщательно перемешайте, чтобы масса стала однородной.
4. Сформируйте небольшие брусочки или шарики.
5. Обваляйте каждый кусочек сначала во взбитом яйце, затем в панко или сухарях.
6. Обжарьте наггетсы на разогретом растительном масле до золотистой корочки – примерно 2-3 минуты с каждой стороны.
7. Выложите готовые наггетсы на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: