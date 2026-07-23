Хрустящие квашеные огурцы с сухой горчицей: есть можно через 3 суток

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,7 т.
Хрустящие квашеные огурцы с сухой горчицей: есть можно через 3 суток
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Квашеные огурцы – не только вкусная, но и очень полезная домашняя закуска. Готовить из можно с разными специями, чесноком, зеленью, а если добавить сухую горчицу – будет еще вкуснее.

Хрустящие квашеные огурцы с сухой горчицей: есть можно через 3 суток

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих квашеных огурцов с холодной водой и горчицей.

Ингредиенты: 

  • огурцы 1 800 г
  • веточки укропа
  • листья хрена
  • листья вишни
  • 1 ст. л. измельченного чеснока

Для рассола:

  • 2,5 ст. л. соли
  • 1 ст. л. с горкой сухой горчицы
  • 1 ст. л. без горки смеси молотых перцев (или черного молотого перца)
  • холодная вода

Способ приготовления: 

1. Огурцы замочите в холодной воде на 2-3 часа, после чего обрезать кончики.

Хрустящие квашеные огурцы с сухой горчицей: есть можно через 3 суток

2. На дно чистой 3-литровой банки выложить зелень и специи. Плотно наполнить банку огурцами, добавить соль, сухую горчицу, смесь перцев и измельченный чеснок.

Хрустящие квашеные огурцы с сухой горчицей: есть можно через 3 суток

3. Залить холодной водой до самого верха, накрыть листиком хрена и закрыть крышкой. Хорошо встряхнуть банку, чтобы специи равномерно распределились.

Хрустящие квашеные огурцы с сухой горчицей: есть можно через 3 суток

Оставить огурцы кваситься на 3 суток на улице в тени. Или убрать в погреб для хранения!

Хрустящие квашеные огурцы с сухой горчицей: есть можно через 3 суток

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