Квашеные огурцы – не только вкусная, но и очень полезная домашняя закуска. Готовить из можно с разными специями, чесноком, зеленью, а если добавить сухую горчицу – будет еще вкуснее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих квашеных огурцов с холодной водой и горчицей.

Ингредиенты:

огурцы 1 800 г

веточки укропа

листья хрена

листья вишни

1 ст. л. измельченного чеснока

Для рассола:

2,5 ст. л. соли

1 ст. л. с горкой сухой горчицы

1 ст. л. без горки смеси молотых перцев (или черного молотого перца)

холодная вода

Способ приготовления:

1. Огурцы замочите в холодной воде на 2-3 часа, после чего обрезать кончики.

2. На дно чистой 3-литровой банки выложить зелень и специи. Плотно наполнить банку огурцами, добавить соль, сухую горчицу, смесь перцев и измельченный чеснок.

3. Залить холодной водой до самого верха, накрыть листиком хрена и закрыть крышкой. Хорошо встряхнуть банку, чтобы специи равномерно распределились.

Оставить огурцы кваситься на 3 суток на улице в тени. Или убрать в погреб для хранения!

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