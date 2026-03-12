Домашние вкусные чебуреки можно готовить не только из теста, но и просто из лаваша. Начинка для блюда может быть любой – фарш мясной, овощи, твердый сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных и легких чебуреков из лаваша, с мясным фаршем.

Ингредиенты:

500 г куриного фарша

1 яйцо

70 мл воды

1/2 среднего лука

зелень, соль, перец

150 г твердого сыра

6 шт тортильи или тонких лаваш

1 яйцо для смазывания бортиков

масло Гхи для жарки

Способ приготовления:

1. Добавьте в фарш тертый лук, специи, воду и хорошо перемешайте.

2. Выложите фарш на одну сторону лаваша, присыпьте сыром и обжарьте.

