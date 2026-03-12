Все рецепты
Хрустящие ленивые чебуреки из лаваша, которые не будут жирными: готовятся 10 минут
Домашние вкусные чебуреки можно готовить не только из теста, но и просто из лаваша. Начинка для блюда может быть любой – фарш мясной, овощи, твердый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных и легких чебуреков из лаваша, с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- 500 г куриного фарша
- 1 яйцо
- 70 мл воды
- 1/2 среднего лука
- зелень, соль, перец
- 150 г твердого сыра
- 6 шт тортильи или тонких лаваш
- 1 яйцо для смазывания бортиков
- масло Гхи для жарки
Способ приготовления:
1. Добавьте в фарш тертый лук, специи, воду и хорошо перемешайте.
2. Выложите фарш на одну сторону лаваша, присыпьте сыром и обжарьте.
