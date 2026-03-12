Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Хрустящие ленивые чебуреки из лаваша, которые не будут жирными: готовятся 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Домашние вкусные чебуреки можно готовить не только из теста, но и просто из лаваша. Начинка для блюда может быть любой – фарш мясной, овощи, твердый сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных и легких чебуреков из лаваша, с мясным фаршем.

Ингредиенты:

  • 500 г куриного фарша
  • 1 яйцо
  • 70 мл воды
  • 1/2 среднего лука
  • зелень, соль, перец
  • 150 г твердого сыра
  • 6 шт тортильи или тонких лаваш
  • 1 яйцо для смазывания бортиков
  • масло Гхи для жарки

Способ приготовления:

1. Добавьте в фарш тертый лук, специи, воду и хорошо перемешайте.

2. Выложите фарш на одну сторону лаваша, присыпьте сыром и обжарьте.

