Хрустящие наггетсы из кабачков: делимся простым рецептом вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
456
Хрустящие наггетсы из кабачков: делимся простым рецептом вкусной закуски
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Из кабачков можно приготовить массу разных блюд, начиная от салатов, заканчивая закусками и пиццами. Еще из них получатся очень вкусные, аппетитные и главное – полезные наггетсы.

Хрустящие наггетсы из кабачков: делимся простым рецептом вкусной закуски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих наггетсов в панировочных сухарях.

Ингредиенты:

  • Кабачки 1 шт.
  • Соль по вкусу
  • Растительное масло 1 ст. л.
  • Кукурузный крахмал 1 ст. л.
  • Панировочные сухари 2 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Кабачки нарежьте брусочками. Посолите, добавьте растительное масло и хорошо перемешайте. Добавьте кукурузный крахмал и панировочные сухари. Еще раз тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт панировкой.

Хрустящие наггетсы из кабачков: делимся простым рецептом вкусной закуски

2. Выложите кабачки в корзину аэрогриля одним слоем.

Хрустящие наггетсы из кабачков: делимся простым рецептом вкусной закуски

3. Готовьте при 200 °C в течение 15 минут до появления золотистой хрустящей корочки.

Хрустящие наггетсы из кабачков: делимся простым рецептом вкусной закуски

Подавайте с соусом! 

Хрустящие наггетсы из кабачков: делимся простым рецептом вкусной закуски

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