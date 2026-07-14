Хрустящие наггетсы из кабачков: делимся простым рецептом вкусной закуски
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Из кабачков можно приготовить массу разных блюд, начиная от салатов, заканчивая закусками и пиццами. Еще из них получатся очень вкусные, аппетитные и главное – полезные наггетсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих наггетсов в панировочных сухарях.
Ингредиенты:
- Кабачки 1 шт.
- Соль по вкусу
- Растительное масло 1 ст. л.
- Кукурузный крахмал 1 ст. л.
- Панировочные сухари 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте брусочками. Посолите, добавьте растительное масло и хорошо перемешайте. Добавьте кукурузный крахмал и панировочные сухари. Еще раз тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт панировкой.
2. Выложите кабачки в корзину аэрогриля одним слоем.
3. Готовьте при 200 °C в течение 15 минут до появления золотистой хрустящей корочки.
Подавайте с соусом!
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