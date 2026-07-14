Из кабачков можно приготовить массу разных блюд, начиная от салатов, заканчивая закусками и пиццами. Еще из них получатся очень вкусные, аппетитные и главное – полезные наггетсы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих наггетсов в панировочных сухарях.

Ингредиенты:

Кабачки 1 шт.

Соль по вкусу

Растительное масло 1 ст. л.

Кукурузный крахмал 1 ст. л.

Панировочные сухари 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте брусочками. Посолите, добавьте растительное масло и хорошо перемешайте. Добавьте кукурузный крахмал и панировочные сухари. Еще раз тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт панировкой.

2. Выложите кабачки в корзину аэрогриля одним слоем.

3. Готовьте при 200 °C в течение 15 минут до появления золотистой хрустящей корочки.

Подавайте с соусом!

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