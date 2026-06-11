Домашние куриные наггетсы могут быть не менее вкусными, чем в ресторане или кафе. Главный секрет удачного блюда заключается не только в нежном фарше, но и в правильной панировке, которая обеспечивает аппетитную хрустящую корочку. Для этого рецепта понадобятся простые ингредиенты, а сам процесс приготовления не займет много времени. Такие наггетсы прекрасно подойдут для обеда, ужина или быстрого перекуса.

Идея приготовления хрустящих домашних гашетсов опубликована на странице фудблогера ilona.kovall в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

кукурузный крахмал – 20-25 г

яйцо – 1 шт.

молоко – 30–40 мл

соль – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Для панировки:

пшеничная мука – 20 г

яйцо – 1 шт.

сухари панко – 40-50 г

Способ приготовления:

1. Для начала куриное филе измельчите в блендере до однородной консистенции.

2. Добавьте кукурузный крахмал, яйцо, молоко, соль и специи.

3. Хорошо перемешайте массу до однородности. По желанию можно еще раз перебить смесь блендером, чтобы текстура была максимально нежной.

4. Из полученного фарша сформируйте небольшие наггетсы. Чтобы масса не прилипала к рукам, слегка смачивайте их водой.

5. Подготовьте три отдельные емкости для панировки. В одну насыпьте муку, во вторую разбейте яйцо и слегка взбейте его вилкой, а в третью высыпьте сухари панко. Именно панко делают наггетсы особенно хрустящими и золотистыми после запекания.

6. Каждый наггетс сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо, а после этого тщательно покройте сухарями панко.

7. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, или в чашу аэрогриля. Готовьте при температуре 200 градусов примерно 15 минут до образования румяной корочки.

8. Готовые наггетсы подавайте горячими с любимым соусом, свежими овощами или легким салатом. Благодаря панировке из сухарей панко они получаются хрустящими снаружи и сочными внутри, а куриное филе остается нежным даже после запекания.

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