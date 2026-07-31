Хрустящие орешки со сгущенным молоком: делимся лучшим рецептом десерта из детства

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Как приготовить домашние орешки со сгущенным молоком
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Орешки со сгущенным молоком – лучший десерт к чаю. Готовить его можно из самого простого теста – из масла, муки и сахара. А для начинки подойдет лучше всего сгущенное молоко.

Как приготовить вкусные орешки со сгущенным молоком

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих орешков со сгущенным молоком.

Ингредиенты:

Тесто для орехов:

  • 260 г обычной муки 10,5% белка
  • 120 г масла 82,5%
  • 85 г сахара + 10 г ванильного
  • 50 г яиц
  • 3 г разрыхлителя

Крем:

  • 450 г вареного сгущенного молока
  • 150 г масла

Способ приготовления:

1. В мягкое масло добавляю весь сахар и яйцо и венчиком растираю до белого цвета, пока сахар не растворится, добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Быстро замесите тесто и дайте ему постоять полчаса в холодильнике под пленкой.

Тесто для десерта

2. Раскатайте небольшие одинаковые шарики. Здесь уже в зависимости от вашей формы вы должны знать, сколько нужно, и на небольшом огне на газе обжариваю орешки.

Крем для десерта

3. Наполните кремом.

Готовые орешки

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