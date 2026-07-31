Хрустящие орешки со сгущенным молоком: делимся лучшим рецептом десерта из детства
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Орешки со сгущенным молоком – лучший десерт к чаю. Готовить его можно из самого простого теста – из масла, муки и сахара. А для начинки подойдет лучше всего сгущенное молоко.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих орешков со сгущенным молоком.
Ингредиенты:
Тесто для орехов:
- 260 г обычной муки 10,5% белка
- 120 г масла 82,5%
- 85 г сахара + 10 г ванильного
- 50 г яиц
- 3 г разрыхлителя
Крем:
- 450 г вареного сгущенного молока
- 150 г масла
Способ приготовления:
1. В мягкое масло добавляю весь сахар и яйцо и венчиком растираю до белого цвета, пока сахар не растворится, добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Быстро замесите тесто и дайте ему постоять полчаса в холодильнике под пленкой.
2. Раскатайте небольшие одинаковые шарики. Здесь уже в зависимости от вашей формы вы должны знать, сколько нужно, и на небольшом огне на газе обжариваю орешки.
3. Наполните кремом.
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