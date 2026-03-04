Рогалики с джемом – лучший домашний десерт к чаю, кофе. Для того, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют готовить тесто на сливочном масле или маргарине.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и хрустящих рогаликов с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

маргарин или сливочное масло 200 г

сметана 200 г

сахар 100 г

мука 500 г

сода 1/2 ч.л.

уксус 1 ч.л.

джем, повидло, мак, сгущенное молоко или шоколад

Способ приготовления:

1. Маргарин или сливочное масло растопить. Влить в глубокую миску. Добавить сметану и перемешать. Далее добавить соду гашеную уксусом, перемешать и добавить сахар, снова перемешать. Добавить муку 1/2 часть и перемешать венчиком. Далее добавить остальную муку, вмешать ложкой, а затем вымешать на поверхности присыпанной мукой пару минут. Тесто должно получиться эластичное и не липнуть к рукам.

2. Тесто разделить на 5 равных частей примерно весом по 200 грамм. Каждый кусочек раскатать в круг толщиной 1-2 мм и разделить на 8 равных частей.

3. На каждый треугольник выложить начинку, завернуть. Каждую заготовку окунуть в сахар и выложить на противень устланный пергаментом. Выпекать при температуре 180 С 20-25 минут (ориентируйтесь на собственную духовку).

Достаньте рогалики горячими из духовки и переложить на тарелку!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: