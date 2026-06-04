Хрустящие трубочки из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда для перекуса
1 минута
1,2 т.
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Если вы хотите очень быстро вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальной основой для таких блюд будет лаваш. Готовить из него можно вкусные трубочки, пиццу, десерты.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных трубочек из лаваша с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
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