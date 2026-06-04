Если вы хотите очень быстро вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальной основой для таких блюд будет лаваш. Готовить из него можно вкусные трубочки, пиццу, десерты.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных трубочек из лаваша с сырной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш

сыр

зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: