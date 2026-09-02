Хрустящие трубочки из лаваша, с сырной начинкой: делимся рецептом блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
636
Рецепт трубочек из лаваша
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусной и быстрой выпечки, а также десертов. Еще из лаваша получатся вкусные, хрустящие чипсы.

Что приготовить из лаваша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сырной начинкой.

Ингредиенты: 

  • лаваш 
  • сыр любой 
  • зелень 
  • помидоры
  • специи

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте зелень, помидоры порезанные кубиком.

Начинка для лаваша

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Готовое блюдо

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