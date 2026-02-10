Все рецепты
Хрустящие трубочки из лаваша с сытной начинкой: простой рецепт блюда за 10 минут
Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для легкого перекуса, идеальным вариантом будут блюда из лаваша. Лаваш лучше всего выбирать бездрожжевой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких трубочек из лаваша, с мясным фаршем и кунжутом.
Ингредиенты:
- 1 уп тонкого лаваша (2 лаваша тонких)
- 600 г фарша, соль, перец
- 1/2 лука
- 1 яйцо для смазки, кунжут, кунжут
Способ приготовления:
1. Соединяем фарш, соль, перец, измельченный/натертый лук.
2. Выкладываем на лаваш, скручиваем в рулетики. рулетики выкладываем в чашу мультипечи, смазываем яйцом, посыпаем кунжутом и печем при 190 С 20 минут.
Подавайте горячими, так будет вкуснее!
