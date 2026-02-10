Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для легкого перекуса, идеальным вариантом будут блюда из лаваша. Лаваш лучше всего выбирать бездрожжевой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких трубочек из лаваша, с мясным фаршем и кунжутом.

Ингредиенты:

1 уп тонкого лаваша (2 лаваша тонких)

600 г фарша, соль, перец

1/2 лука

1 яйцо для смазки, кунжут, кунжут

Способ приготовления:

1. Соединяем фарш, соль, перец, измельченный/натертый лук.

2. Выкладываем на лаваш, скручиваем в рулетики. рулетики выкладываем в чашу мультипечи, смазываем яйцом, посыпаем кунжутом и печем при 190 С 20 минут.

Подавайте горячими, так будет вкуснее!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: