Хрустящие трубочки из лаваша с сытной начинкой: простой рецепт блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
189
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для легкого перекуса, идеальным вариантом будут блюда из лаваша. Лаваш лучше всего выбирать бездрожжевой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких трубочек из лаваша, с мясным фаршем и кунжутом. 

Ингредиенты: 

  • 1 уп тонкого лаваша (2 лаваша тонких)
  • 600 г фарша, соль, перец
  • 1/2 лука
  • 1 яйцо для смазки, кунжут, кунжут

Способ приготовления: 

1. Соединяем фарш, соль, перец, измельченный/натертый лук.

2. Выкладываем на лаваш, скручиваем в рулетики. рулетики выкладываем в чашу мультипечи, смазываем яйцом, посыпаем кунжутом и печем при 190 С 20 минут.

Подавайте горячими, так будет вкуснее!

