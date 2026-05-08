Хрустящие жареные пирожки на картофельном отваре и майонезе: делимся самым простым рецептом
Если вы хотите приготовить вкусные и быстрые пирожки, идеальным вариантом будут на картофельном отваре. А для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, не жирных жареных пирожков на картофельном отваре.
Ингредиенты:
- картофель (средний) 7-8 шт.
- молоко
- масло
- соль
- укроп/жареный лук
Тесто:
- картофельный отвар 500 мл
- сахар 1 ст.л.
- соль 1,5 ч.л.
- майонез от 2 ст.л.
- сухие дрожжи 10 г
- мука 750-800 г
Дополнительно:
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Сначала приготовим начинку: картофель отварить в подсоленной воде как на пюре. Слить отвар, но не выливать, он пойдет в тесто. Добавить молоко и масло, и растолочь. Как немного остынет, добавить рубленый укроп, или поджаренный лук и перемешать.
2. Для теста: к теплому картофельного отвара добавить сахар, соль, и секретный ингредиент – майонез. Хорошо вымешать венчиком, добавить дрожжи, перемешать до растворения, постепенно просеивая муку, замесить мягкое, немного липкое тесто. Накрыть и отложить, чтобы подошло, в теплое место на 1 час.
3. Смазать руки растительным маслом и сформировать из теста шарики. Каждый шарик руками растянуть в лепешку, выложить начинку и сформировать пирожки.
Поджарить с двух сторон на разогретой с маслом сковороде на среднем огне до румяной корочки.
