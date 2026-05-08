Хрустящие жареные пирожки на картофельном отваре и майонезе: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
Если вы хотите приготовить вкусные и быстрые пирожки, идеальным вариантом будут на картофельном отваре. А для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, не жирных жареных пирожков на картофельном отваре. 

Ингредиенты: 

  • картофель (средний) 7-8 шт.
  • молоко
  • масло
  • соль
  • укроп/жареный лук

Тесто:

  • картофельный отвар 500 мл
  • сахар 1 ст.л.
  • соль 1,5 ч.л.
  • майонез от 2 ст.л.
  • сухие дрожжи 10 г
  • мука 750-800 г

Дополнительно:

  • масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Сначала приготовим начинку: картофель отварить в подсоленной воде как на пюре. Слить отвар, но не выливать, он пойдет в тесто. Добавить молоко и масло, и растолочь. Как немного остынет, добавить рубленый укроп, или поджаренный лук и перемешать.

2. Для теста: к теплому картофельного отвара добавить сахар, соль, и секретный ингредиент – майонез. Хорошо вымешать венчиком, добавить дрожжи, перемешать до растворения, постепенно просеивая муку, замесить мягкое, немного липкое тесто. Накрыть и отложить, чтобы подошло, в теплое место на 1 час.

3. Смазать руки растительным маслом и сформировать из теста шарики. Каждый шарик руками растянуть в лепешку, выложить начинку и сформировать пирожки.

Поджарить с двух сторон на разогретой с маслом сковороде на среднем огне до румяной корочки.

