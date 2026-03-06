Все рецепты
Хрустящие, золотистые деруны, которые не будут серыми: добавьте в тесто всего один овощ
Деруны – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить из можно как в классическом варианте, из картофеля и муки. А еще можно добавить сыр твердый, творог, грибы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, золотистых дерунов, которые очень просто готовятся.
Ингредиенты:
- картофель
- лук
- мука
- соль, масло, сметана
Способ приготовления:
1. Картофель натереть, взбить блендером, или натереть на мясорубке, и слейте всю жидкость. Добавьте натертый лук, муку, специи и перемешайте.
2. Пожарьте до золотистости.
Подавайте со сметаной!
