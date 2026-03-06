Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Хрустящие, золотистые деруны, которые не будут серыми: добавьте в тесто всего один овощ

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Рецепт дерунов

Деруны – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить из можно как в классическом варианте, из картофеля и муки. А еще можно добавить сыр твердый, творог, грибы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, золотистых дерунов, которые очень просто готовятся.

Ингредиенты: 

  • картофель
  • лук
  • мука
  • соль, масло, сметана

Способ приготовления: 

1. Картофель натереть, взбить блендером, или натереть на мясорубке, и слейте всю жидкость. Добавьте натертый лук, муку, специи и перемешайте.

2. Пожарьте до золотистости.

Подавайте со сметаной!

