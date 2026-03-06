Деруны – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить из можно как в классическом варианте, из картофеля и муки. А еще можно добавить сыр твердый, творог, грибы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, золотистых дерунов, которые очень просто готовятся.

Ингредиенты:

картофель

лук

мука

соль, масло, сметана

Способ приготовления:

1. Картофель натереть, взбить блендером, или натереть на мясорубке, и слейте всю жидкость. Добавьте натертый лук, муку, специи и перемешайте.

2. Пожарьте до золотистости.

Подавайте со сметаной!

