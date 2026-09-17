Хрустящие, золотистые деруны, которые не темнеют: рассказываем, что обязательно добавить в основу

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,9 т.
Рецепт дерунов
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Картофельные деруны – вкусное, сытное и простое в приготовлении блюдо из картофеля. Для того, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют добавить в основу тертый лук.

Что добавить в тесто для дерунов

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных, хрустящих картофельных дерунов с луком и чесноком. 

Ингредиенты: 

  • картофель 
  • лук
  • чеснок
  • специи
  • яйца
  • мука

Способ приготовления: 

1. Натрите картофель, отожмите, добавьте тертый лук, чеснок. Далее яйца, муку, специи, перемешайте.

Тесто для дерунов

2. Пожарьте деруны и подавайте со сметаной или грибным соусом. 

Готовые деруны

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыовощирецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты