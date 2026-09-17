Хрустящие, золотистые деруны, которые не темнеют: рассказываем, что обязательно добавить в основу
1 минута
2,9 т.
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Картофельные деруны – вкусное, сытное и простое в приготовлении блюдо из картофеля. Для того, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют добавить в основу тертый лук.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных, хрустящих картофельных дерунов с луком и чесноком.
Ингредиенты:
- картофель
- лук
- чеснок
- специи
- яйца
- мука
Способ приготовления:
1. Натрите картофель, отожмите, добавьте тертый лук, чеснок. Далее яйца, муку, специи, перемешайте.
2. Пожарьте деруны и подавайте со сметаной или грибным соусом.
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