Хрустящую картошку фри можно очень вкусно приготовить в духовке. Для этого стоит воспользоваться одним простым лайфхаком. Он очень простой и бюджетный.

Идея приготовления хрустящей картошки фри в духовке опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Для такого рецепта вам понадобится крахмал.

Ингредиенты:

картофель – 400 г

крахмал картофельный (или кукурузный) – 1-2 ст.л.

масло (оливковое или подсолнечное) – 1 ст.л.

специи: соль, сладкая паприка, сушеный чеснок, черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Картофель почистить (или просто хорошо помыть, если любите с кожурой) и нарезать ровной соломкой или дольками.

2. Опускаем нарезанный картофель в кипящую подсоленную воду и отвариваем ровно 10 минут. Это уберет лишний крахмал с поверхности и сделает серединку мягкой.

3. Слить воду и дать картофелю немного обсохнуть (можно промокнуть бумажным полотенцем).

4. Противень застелить пергаментом и слегка смазать его маслом.

5. Выложить картофель на пергамент.

6. Сбрызнуть остатками масла, щедро посыпать любимыми специями и крахмалом.

7. Хорошо перемешать просто на противень.

8. Распределить картофель так, чтобы кусочки не касались друг друга.

9. Отправить в разогретую до 200°C духовку на 20-25 минут. Запекать до красивой золотистой корочки.

10. Подавайте горячей с легким соусом на основе натурального йогурта, зелени и чеснока.

