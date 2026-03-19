Хрустящий картофель фри в духовке: в чем секрет золотистой корочки
Хрустящую картошку фри можно очень вкусно приготовить в духовке. Для этого стоит воспользоваться одним простым лайфхаком. Он очень простой и бюджетный.
Идея приготовления хрустящей картошки фри в духовке опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Для такого рецепта вам понадобится крахмал.
Ингредиенты:
- картофель – 400 г
- крахмал картофельный (или кукурузный) – 1-2 ст.л.
- масло (оливковое или подсолнечное) – 1 ст.л.
- специи: соль, сладкая паприка, сушеный чеснок, черный перец – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Картофель почистить (или просто хорошо помыть, если любите с кожурой) и нарезать ровной соломкой или дольками.
2. Опускаем нарезанный картофель в кипящую подсоленную воду и отвариваем ровно 10 минут. Это уберет лишний крахмал с поверхности и сделает серединку мягкой.
3. Слить воду и дать картофелю немного обсохнуть (можно промокнуть бумажным полотенцем).
4. Противень застелить пергаментом и слегка смазать его маслом.
5. Выложить картофель на пергамент.
6. Сбрызнуть остатками масла, щедро посыпать любимыми специями и крахмалом.
7. Хорошо перемешать просто на противень.
8. Распределить картофель так, чтобы кусочки не касались друг друга.
9. Отправить в разогретую до 200°C духовку на 20-25 минут. Запекать до красивой золотистой корочки.
10. Подавайте горячей с легким соусом на основе натурального йогурта, зелени и чеснока.
