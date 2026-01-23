Хрустящий картофель по-селянски с чесноком: делимся секретами аппетитной корочки
Картофель по-селянски – любимый гарнир к любому мясу или рыбе. Получится очень вкусно, если овощ приправить достаточным количеством специй, а также добавить чеснок. А для того, чтобы получилась хрустящая корочка, нужно сделать несколько простых манипуляций.
Идея приготовления хрустящего запеченного картофеля с чесноком опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 4-5 шт.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- специи – по вкусу
- чеснок – по желанию
- масло – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Картофель почистить или оставить в шелухе (но очень хорошо вымыть).
2. Разрезать каждую картофелину пополам, а затем каждую половинку – на 4-6 частей.
3. Поставить воду на огонь, довести до кипения.
4. Забросить картофель в кипящую воду и варить 8 минут с момента закипания.
5. Откинуть картофель на дуршлаг, хорошо слить воду, пока он еще горячий.
6. Добавить соль, перец, любимые специи, чеснок и масло.
7. Хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт специями.
8. Выложить картофель в мультипечь.
9. Запекать при температуре 200 градусов 30 минут до румяной корочки.
