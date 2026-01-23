Картофель по-селянски – любимый гарнир к любому мясу или рыбе. Получится очень вкусно, если овощ приправить достаточным количеством специй, а также добавить чеснок. А для того, чтобы получилась хрустящая корочка, нужно сделать несколько простых манипуляций.

Идея приготовления хрустящего запеченного картофеля с чесноком опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 4-5 шт.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

специи – по вкусу

чеснок – по желанию

масло – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Картофель почистить или оставить в шелухе (но очень хорошо вымыть).

2. Разрезать каждую картофелину пополам, а затем каждую половинку – на 4-6 частей.

3. Поставить воду на огонь, довести до кипения.

4. Забросить картофель в кипящую воду и варить 8 минут с момента закипания.

5. Откинуть картофель на дуршлаг, хорошо слить воду, пока он еще горячий.

6. Добавить соль, перец, любимые специи, чеснок и масло.

7. Хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт специями.

8. Выложить картофель в мультипечь.

9. Запекать при температуре 200 градусов 30 минут до румяной корочки.

