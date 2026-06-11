Хрустящий пирог из лаваша с творогом без замеса теста: рецепт идеального блюда для перекуса
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Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных, сытных запеканок, а также пирогов, трубочек с разными начинками. Еще из него можно сделать шаурму, пирожки и чипсы.
Кулинар поделилась в TikTok рецептом очень вкусного, сытного пирога из лаваша и творога с зеленым луком.
Ингредиенты:
- Лаваш 200-250 г
- Творог кисломолочный 5% 350 г
- Твердый сыр 200 г
- Молоко 200 мл
- Яйца 3 шт.
- Зеленый лук
- Укроп
- Кунжут
- Соль
Способ приготовления:
1. К творогу добавить яйца и слегка растереть. Влить молоко, добавить натертый твердый сыр и измельченную зелень, посолить.
2. Лаваш нарезать небольшими кусочками и добавить к творожной массе. Все хорошо перемешать.
3. Выложить массу в форму, застеленную силиконизированным пергаментом, и посыпать кунжутом. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут. Время выпекания зависит от особенностей вашей духовки и размера формы.
Вкусно будет в холодном и горячем виде!
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