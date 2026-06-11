Хрустящий пирог из лаваша с творогом без замеса теста: рецепт идеального блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,7 т.
Хрустящий пирог из лаваша с творогом без замеса теста: рецепт идеального блюда для перекуса
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных, сытных запеканок, а также пирогов, трубочек с разными начинками. Еще из него можно сделать шаурму, пирожки и чипсы.

Хрустящий пирог из лаваша с творогом без замеса теста: рецепт идеального блюда для перекуса

Кулинар поделилась в TikTok рецептом очень вкусного, сытного пирога из лаваша и творога с зеленым луком.

Ингредиенты:

  • Лаваш 200-250 г
  • Творог кисломолочный 5% 350 г
  • Твердый сыр 200 г
  • Молоко 200 мл
  • Яйца 3 шт.
  • Зеленый лук
  • Укроп
  • Кунжут
  • Соль

Способ приготовления:

1. К творогу добавить яйца и слегка растереть. Влить молоко, добавить натертый твердый сыр и измельченную зелень, посолить.

Хрустящий пирог из лаваша с творогом без замеса теста: рецепт идеального блюда для перекуса

2. Лаваш нарезать небольшими кусочками и добавить к творожной массе. Все хорошо перемешать.

Хрустящий пирог из лаваша с творогом без замеса теста: рецепт идеального блюда для перекуса

3. Выложить массу в форму, застеленную силиконизированным пергаментом, и посыпать кунжутом. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут. Время выпекания зависит от особенностей вашей духовки и размера формы.

Хрустящий пирог из лаваша с творогом без замеса теста: рецепт идеального блюда для перекуса

Вкусно будет в холодном и горячем виде!

Хрустящий пирог из лаваша с творогом без замеса теста: рецепт идеального блюда для перекуса

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты