Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных, сытных запеканок, а также пирогов, трубочек с разными начинками. Еще из него можно сделать шаурму, пирожки и чипсы.

Кулинар поделилась в TikTok рецептом очень вкусного, сытного пирога из лаваша и творога с зеленым луком.

Ингредиенты:

Лаваш 200-250 г

Творог кисломолочный 5% 350 г

Твердый сыр 200 г

Молоко 200 мл

Яйца 3 шт.

Зеленый лук

Укроп

Кунжут

Соль

Способ приготовления:

1. К творогу добавить яйца и слегка растереть. Влить молоко, добавить натертый твердый сыр и измельченную зелень, посолить.

2. Лаваш нарезать небольшими кусочками и добавить к творожной массе. Все хорошо перемешать.

3. Выложить массу в форму, застеленную силиконизированным пергаментом, и посыпать кунжутом. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут. Время выпекания зависит от особенностей вашей духовки и размера формы.

Вкусно будет в холодном и горячем виде!

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