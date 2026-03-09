Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Хрустящий рулет из лаваша с творогом: рецепт вкусного и быстрого десерта без теста

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок и также – очень быстрых десертов. Еще из лаваша можно приготовить вкусные конвертики с разными начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного рулета с нежной творожной начинкой. 

Ингредиенты:

  • Лаваш 1 лист
  • Творог кисломолочный 370 г
  • Яйца 1 шт.
  • Сахар 3 ст.л
  • Ванильный сахар 1 ч.л
  • Изюм 3 ст.л
  • Мак 1 ст.л
  • Сметана 1 ст.л

Способ приготовления: 

1. К творогу добавляем сахар, ванильный сахар, 1 яйцо и хорошо все разминаем, затем по желанию добавляем изюм и мак, еще раз перемешиваем.

2. На лист лаваша выкладываем всю начинку, разравниваем и равномерно распределяем по лавашу.

3. Заворачиваем в рулет, выкладываем на противень смазываем сметаной и ставим в духовку на 30 минут при 180 С.

