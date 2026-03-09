Все рецепты
Хрустящий рулет из лаваша с творогом: рецепт вкусного и быстрого десерта без теста
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок и также – очень быстрых десертов. Еще из лаваша можно приготовить вкусные конвертики с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного рулета с нежной творожной начинкой.
Ингредиенты:
- Лаваш 1 лист
- Творог кисломолочный 370 г
- Яйца 1 шт.
- Сахар 3 ст.л
- Ванильный сахар 1 ч.л
- Изюм 3 ст.л
- Мак 1 ст.л
- Сметана 1 ст.л
Способ приготовления:
1. К творогу добавляем сахар, ванильный сахар, 1 яйцо и хорошо все разминаем, затем по желанию добавляем изюм и мак, еще раз перемешиваем.
2. На лист лаваша выкладываем всю начинку, разравниваем и равномерно распределяем по лавашу.
3. Заворачиваем в рулет, выкладываем на противень смазываем сметаной и ставим в духовку на 30 минут при 180 С.
