Хрустящий тертый пирог с джемом: делимся лучшим рецептом десерта, который получится у всех

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Хрустящий тертый пирог с джемом: делимся лучшим рецептом десерта, который получится у всех
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Самый простой в приготовлении домашний пирог – тертый. Для основы всего лишь понадобится масло, мука, и вкусное варенье или ягоды.

Хрустящий тертый пирог с джемом: делимся лучшим рецептом десерта, который получится у всех

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тертого пирога, который будет идеальным десертом к чаю. 

Ингредиенты: 

  • 350 г муки
  • 180 г холодного масла
  • 20 г сахарной пудры, щепотка соли
  • 1 яйцо
  • 80 г сметаны
  • 2-4 ст. л. воды
  • 0,5 л банка варенья/джема или повидла
  • сахарная пудра

Способ приготовления: 

1. Муку, сахарную пудру и соль смешиваем, добавляем натертое холодное масло, перетираем руками в крошку, добавляем яйцо, сметану, воду, замешиваем тесто, которое не липнет к рукам. Долго вымешивать не нужно. 1/3 теста кладем в морозилку, а большую часть – в холодильник на 1 час.

Хрустящий тертый пирог с джемом: делимся лучшим рецептом десерта, который получится у всех

2. Большую часть теста раскатываем, выкладываем в форму, сверху выкладываем начинку и натираем замороженный кусочек теста сверху.

Хрустящий тертый пирог с джемом: делимся лучшим рецептом десерта, который получится у всех

3. Выпекаем пирог при 180 С 30-40 минут до румяности, остужаем и посыпаем сахарной пудрой.

Хрустящий тертый пирог с джемом: делимся лучшим рецептом десерта, который получится у всех

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