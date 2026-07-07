Хрустящий тертый пирог с джемом: делимся лучшим рецептом десерта, который получится у всех
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Самый простой в приготовлении домашний пирог – тертый. Для основы всего лишь понадобится масло, мука, и вкусное варенье или ягоды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тертого пирога, который будет идеальным десертом к чаю.
Ингредиенты:
- 350 г муки
- 180 г холодного масла
- 20 г сахарной пудры, щепотка соли
- 1 яйцо
- 80 г сметаны
- 2-4 ст. л. воды
- 0,5 л банка варенья/джема или повидла
- сахарная пудра
Способ приготовления:
1. Муку, сахарную пудру и соль смешиваем, добавляем натертое холодное масло, перетираем руками в крошку, добавляем яйцо, сметану, воду, замешиваем тесто, которое не липнет к рукам. Долго вымешивать не нужно. 1/3 теста кладем в морозилку, а большую часть – в холодильник на 1 час.
2. Большую часть теста раскатываем, выкладываем в форму, сверху выкладываем начинку и натираем замороженный кусочек теста сверху.
3. Выпекаем пирог при 180 С 30-40 минут до румяности, остужаем и посыпаем сахарной пудрой.
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