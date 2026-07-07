Самый простой в приготовлении домашний пирог – тертый. Для основы всего лишь понадобится масло, мука, и вкусное варенье или ягоды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тертого пирога, который будет идеальным десертом к чаю.

Ингредиенты:

350 г муки

180 г холодного масла

20 г сахарной пудры, щепотка соли

1 яйцо

80 г сметаны

2-4 ст. л. воды

0,5 л банка варенья/джема или повидла

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Муку, сахарную пудру и соль смешиваем, добавляем натертое холодное масло, перетираем руками в крошку, добавляем яйцо, сметану, воду, замешиваем тесто, которое не липнет к рукам. Долго вымешивать не нужно. 1/3 теста кладем в морозилку, а большую часть – в холодильник на 1 час.

2. Большую часть теста раскатываем, выкладываем в форму, сверху выкладываем начинку и натираем замороженный кусочек теста сверху.

3. Выпекаем пирог при 180 С 30-40 минут до румяности, остужаем и посыпаем сахарной пудрой.

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