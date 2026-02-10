Тертый пирог – один из самых вкусных, простых домашних десертов. Готовится он очень просто, достаточно всего лишь сделать удачное тесто, а для яркого вкуса добавьте ягодное варенье.

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного тертого пирога из тертого масла, с мукой и вкусным вареньем.

Ингредиенты:

100 г охлажденного сливочного масла

1 яйцо

215 г муки

1/2 ч.л. разрыхлителя

40 г сахара

щепотка соли

щепотка ванилина

любимое варенье

Способ приготовления:

1. Натрите масло, добавьте яйца, масло, сахар, муку с разрыхлителем, солью, ванилью. Замесите тесто и разделите на 2 части, отправьте в холодильник.

2. Распределите одну часть теста на противне, сверху варенье и сверху посыпьте тертым тестом.

Запекайте пирог до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: