Все рецепты
Хрустящий тертый пирог с джемом: делимся простым рецептом домашнего десерта к чаю
Тертый пирог – один из самых вкусных, простых домашних десертов. Готовится он очень просто, достаточно всего лишь сделать удачное тесто, а для яркого вкуса добавьте ягодное варенье.
Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного тертого пирога из тертого масла, с мукой и вкусным вареньем.
Ингредиенты:
- 100 г охлажденного сливочного масла
- 1 яйцо
- 215 г муки
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 40 г сахара
- щепотка соли
- щепотка ванилина
- любимое варенье
Способ приготовления:
1. Натрите масло, добавьте яйца, масло, сахар, муку с разрыхлителем, солью, ванилью. Замесите тесто и разделите на 2 части, отправьте в холодильник.
2. Распределите одну часть теста на противне, сверху варенье и сверху посыпьте тертым тестом.
Запекайте пирог до готовности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: