Хрустящий тертый пирог с джемом: делимся простым рецептом домашнего десерта к чаю

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
378
Хрустящий тертый пирог с джемом: делимся простым рецептом домашнего десерта к чаю

Тертый пирог – один из самых вкусных, простых домашних десертов. Готовится он очень просто, достаточно всего лишь сделать удачное тесто, а для яркого вкуса добавьте ягодное варенье. 

Хрустящий тертый пирог с джемом: делимся простым рецептом домашнего десерта к чаю

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного тертого пирога из тертого масла, с мукой и вкусным вареньем. 

Хрустящий тертый пирог с джемом: делимся простым рецептом домашнего десерта к чаю

Ингредиенты: 

  • 100 г охлажденного сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 215 г муки
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 40 г сахара
  • щепотка соли
  • щепотка ванилина
  • любимое варенье

Способ приготовления: 

1. Натрите масло, добавьте яйца, масло, сахар, муку с разрыхлителем, солью, ванилью. Замесите тесто и разделите на 2 части, отправьте в холодильник. 

Хрустящий тертый пирог с джемом: делимся простым рецептом домашнего десерта к чаю

2. Распределите одну часть теста на противне, сверху варенье и сверху посыпьте тертым тестом. 

Хрустящий тертый пирог с джемом: делимся простым рецептом домашнего десерта к чаю

Запекайте пирог до готовности.

Хрустящий тертый пирог с джемом: делимся простым рецептом домашнего десерта к чаю

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты