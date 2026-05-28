Хрустящий жареный карп в идеальном кляре: делимся лучшим рецептом
Жареная рыба – простое, вкусное и сытное блюдо для обеда, ужина. Для того, чтобы рыба была хрустящей, кулинары советуют ее готовить в панировочных сухарях.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного жареного карпа, со специями и в панировочных сухарях.
Ингредиенты:
- карп
- специи: соль, перец, к рыбе
- панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Карпа почистить, натереть хорошо специями и дать промариноваться, лучше ночь.
2. Далее порезать на порционные куски.
3. Каждый кусочек запанировать в сухарях, или кукурузной муке и запечь в аэрогриле 16 минут при 160С, перевернуть и допечь с другой стороны еще 15 минут при 180С.
Подавайте с соусами!
