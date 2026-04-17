Идеально к мясу и рыбе: вкусный соус из оливок за 2 минуты

Рецепт соуса

Соусы к мясным и рыбным блюдам – важное дополнение к блюдам. И готовить их можно из перца, помидоров, оливок, сметаны, йогурта, сыра.

Идеально к мясу и рыбе: вкусный соус из оливок за 2 минуты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного соуса к мясу и рыбе – из оливок, лука и зелени. 

Ингредиенты: 

  • оливки – 1 б. (120 г)
  • чеснок – 3 зуб.
  • лук – 1 шт.
  • зелень – 1 пуч.
  • сметана – 2 ст.л.
  • майонез – 3 ст.л.
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. В чашу блендера, на насадку "нож" выложить оливки, чеснок, лук, зелень, сметану, майонез, специи (но имейте в виду, что оливки и майонез уже их содержат).

Идеально к мясу и рыбе: вкусный соус из оливок за 2 минуты

2. Взбить до однородной массы.

Идеально к мясу и рыбе: вкусный соус из оливок за 2 минуты

