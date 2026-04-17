Идеально к мясу и рыбе: вкусный соус из оливок за 2 минуты
Соусы к мясным и рыбным блюдам – важное дополнение к блюдам. И готовить их можно из перца, помидоров, оливок, сметаны, йогурта, сыра.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного соуса к мясу и рыбе – из оливок, лука и зелени.
Ингредиенты:
- оливки – 1 б. (120 г)
- чеснок – 3 зуб.
- лук – 1 шт.
- зелень – 1 пуч.
- сметана – 2 ст.л.
- майонез – 3 ст.л.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. В чашу блендера, на насадку "нож" выложить оливки, чеснок, лук, зелень, сметану, майонез, специи (но имейте в виду, что оливки и майонез уже их содержат).
2. Взбить до однородной массы.
