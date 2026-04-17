Соусы к мясным и рыбным блюдам – важное дополнение к блюдам. И готовить их можно из перца, помидоров, оливок, сметаны, йогурта, сыра.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного соуса к мясу и рыбе – из оливок, лука и зелени.

Ингредиенты:

оливки – 1 б. (120 г)

чеснок – 3 зуб.

лук – 1 шт.

зелень – 1 пуч.

сметана – 2 ст.л.

майонез – 3 ст.л.

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В чашу блендера, на насадку "нож" выложить оливки, чеснок, лук, зелень, сметану, майонез, специи (но имейте в виду, что оливки и майонез уже их содержат).

2. Взбить до однородной массы.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: