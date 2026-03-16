Деруны – достаточно простое домашнее блюдо. Но даже такие изделия далеко не всегда получаются идеальными. Картофель становится серым и мягким после жарки. Для того, чтобы получить идеальный результат, воспользуйтесь следующим рецептом.

Ингредиенты:

картофель – 250 г

яйцо куриное – 1 шт.

мука (пшеничная, рисовая или овсяная) – 1 ст.л.

соль, сушеный чеснок – по вкусу

оливковое масло – 1 ч.л. (для смазывания сковородки)

Способ приготовления:

1. Картофель почистить и натереть на мелкой (или средней) терке.

2. Тщательно отжать натертую массу руками, чтобы избавиться от лишнего сока и крахмала, благодаря этому драники не расползутся на сковороде и будут хрустящими, а не "вареными".

3. К картофелю разбить яйцо.

4. Всыпать муку, соль и сушеный чеснок.

5. Тщательно все перемешать до однородности.

6. Хорошо разогреть сковородку с антипригарным покрытием.

7. Добавить 1 ч.л. оливкового масла и равномерно распределить его силиконовой кисточкой.

8. Выложить массу ложкой, формируя тонкие, аккуратные драники.

9. Готовить на среднем огне под закрытой крышкой примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Крышка поможет картофелю полностью пропечься внутри, а внешняя корочка останется румяной.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: