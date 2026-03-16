Идеально золотистые и хрустящие домашние драники: как приготовить
Деруны – достаточно простое домашнее блюдо. Но даже такие изделия далеко не всегда получаются идеальными. Картофель становится серым и мягким после жарки. Для того, чтобы получить идеальный результат, воспользуйтесь следующим рецептом.
Идея приготовить золотистых и хрустящих картофельных драников опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 250 г
- яйцо куриное – 1 шт.
- мука (пшеничная, рисовая или овсяная) – 1 ст.л.
- соль, сушеный чеснок – по вкусу
- оливковое масло – 1 ч.л. (для смазывания сковородки)
Способ приготовления:
1. Картофель почистить и натереть на мелкой (или средней) терке.
2. Тщательно отжать натертую массу руками, чтобы избавиться от лишнего сока и крахмала, благодаря этому драники не расползутся на сковороде и будут хрустящими, а не "вареными".
3. К картофелю разбить яйцо.
4. Всыпать муку, соль и сушеный чеснок.
5. Тщательно все перемешать до однородности.
6. Хорошо разогреть сковородку с антипригарным покрытием.
7. Добавить 1 ч.л. оливкового масла и равномерно распределить его силиконовой кисточкой.
8. Выложить массу ложкой, формируя тонкие, аккуратные драники.
9. Готовить на среднем огне под закрытой крышкой примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Крышка поможет картофелю полностью пропечься внутри, а внешняя корочка останется румяной.
