Домашние пельмени всегда ассоциируются с теплом и уютом. Это блюдо, которое любят в каждой семье, но не всегда тесто получается таким, как надо – эластичным, мягким и одновременно крепким. Простой рецепт на кипятке позволяет избежать основных ошибок: тесто не рвется, не слипается и прекрасно держит форму даже после замораживания. А нежный фарш из двух видов мяса делает пельмени необычайно сочными и вкусными.

Идея приготовления идеальных пельменей из теста на кипятке опубликована на странице фудблогера valyaьsaenko в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 3 стакана

кипяток – 1 стакан

масло – 30 г

соль – щепотка

Ингредиенты для начинки:

говядина – 200 г

куриное филе (или бедро без кожи и кости) – 500 г

лук – 1 шт.

соль – 12 г

черный перец – по вкусу

холодная вода – 100-150 мл.

Способ приготовления:

1. В глубокую миску насыпьте муку, добавьте соль.

2. Влейте кипяток и масло, быстро перемешайте ложкой – тесто будет горячим.

3. Затем замесите руками до однородной консистенции. Оно должно быть эластичным и мягким.

4. Накройте полотенцем и оставьте "отдохнуть" примерно на 20-30 минут.

5. Пропустите через мясорубку или измельчите в блендере говядину и курицу (но не до состояния пасты – должна остаться текстура).

6. Лук перебейте отдельно до состояния пюре и добавьте к мясу.

7. Посолите, поперчите и влейте холодную воду, чтобы фарш стал сочнее. Хорошо перемешайте.

8. Раскатайте тесто тонким слоем и вырежьте кружочки. В центр каждого положите немного фарша, края плотно защипните, формируя пельмени.

9. Опустите пельмени в кипящую подсоленную воду, добавьте лавровый лист и несколько горошин черного перца. Варите 5-7 минут после того, как пельмени всплывут на поверхность.

10. Подавайте горячими со сметаной или сливочным маслом. Такие пельмени не развариваются, не слипаются и сохраняют отличный вид даже после заморозки.

