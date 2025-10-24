Идеальные домашние пельмени из теста на кипятке: не разваливаются и не слипаются в ком
Домашние пельмени всегда ассоциируются с теплом и уютом. Это блюдо, которое любят в каждой семье, но не всегда тесто получается таким, как надо – эластичным, мягким и одновременно крепким. Простой рецепт на кипятке позволяет избежать основных ошибок: тесто не рвется, не слипается и прекрасно держит форму даже после замораживания. А нежный фарш из двух видов мяса делает пельмени необычайно сочными и вкусными.
Идея приготовления идеальных пельменей из теста на кипятке опубликована на странице фудблогера valyaьsaenko в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 3 стакана
- кипяток – 1 стакан
- масло – 30 г
- соль – щепотка
Ингредиенты для начинки:
- говядина – 200 г
- куриное филе (или бедро без кожи и кости) – 500 г
- лук – 1 шт.
- соль – 12 г
- черный перец – по вкусу
- холодная вода – 100-150 мл.
Способ приготовления:
1. В глубокую миску насыпьте муку, добавьте соль.
2. Влейте кипяток и масло, быстро перемешайте ложкой – тесто будет горячим.
3. Затем замесите руками до однородной консистенции. Оно должно быть эластичным и мягким.
4. Накройте полотенцем и оставьте "отдохнуть" примерно на 20-30 минут.
5. Пропустите через мясорубку или измельчите в блендере говядину и курицу (но не до состояния пасты – должна остаться текстура).
6. Лук перебейте отдельно до состояния пюре и добавьте к мясу.
7. Посолите, поперчите и влейте холодную воду, чтобы фарш стал сочнее. Хорошо перемешайте.
8. Раскатайте тесто тонким слоем и вырежьте кружочки. В центр каждого положите немного фарша, края плотно защипните, формируя пельмени.
9. Опустите пельмени в кипящую подсоленную воду, добавьте лавровый лист и несколько горошин черного перца. Варите 5-7 минут после того, как пельмени всплывут на поверхность.
10. Подавайте горячими со сметаной или сливочным маслом. Такие пельмени не развариваются, не слипаются и сохраняют отличный вид даже после заморозки.
