Итальянский лимонный сорбет за 10 минут: рецепт вкусного мороженого без сливок

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
636
Рецепт лимонного сорбета
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Домашнее мороженое можно готовить из сливок, а также молока, и просто ягод, фруктов и даже цитрусовых.

Итальянский лимонный сорбет за 10 минут: рецепт вкусного мороженого без сливок

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного лимонного сорбета из лимонов.

Ингредиенты на 5 порций:

  • 6 лимонов
  • 250 мл воды
  • 200 г сахара
  • 250 мл лимонного сока

Способ приготовления:

1. Сахар перетираем с цедрой 1 лимона.

Итальянский лимонный сорбет за 10 минут: рецепт вкусного мороженого без сливок

2. Лимонная кожура должна остаться основой для сорбета, поэтому отрезаем у лимонов верхушки и вынимаем из них серединку. Лимонную кожуру замораживаем, чтобы сорбет при подаче быстро не растаял.

Итальянский лимонный сорбет за 10 минут: рецепт вкусного мороженого без сливок

3. Из лимонных серединок отжимаем сок, в кастрюльке смешиваем воду, лимонный сок и сахар с цедрой, подогреваем до растворения сахара, не кипятим, процеживаем через сито и разливаем по формам для льда.

Итальянский лимонный сорбет за 10 минут: рецепт вкусного мороженого без сливок

4. Замороженный лимонный лед взбиваем в блендере до состояния сорбета и раскладываем по лимонным чашечкам.

Итальянский лимонный сорбет за 10 минут: рецепт вкусного мороженого без сливок

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