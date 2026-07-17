Итальянский лимонный сорбет за 10 минут: рецепт вкусного мороженого без сливок
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Домашнее мороженое можно готовить из сливок, а также молока, и просто ягод, фруктов и даже цитрусовых.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного лимонного сорбета из лимонов.
Ингредиенты на 5 порций:
- 6 лимонов
- 250 мл воды
- 200 г сахара
- 250 мл лимонного сока
Способ приготовления:
1. Сахар перетираем с цедрой 1 лимона.
2. Лимонная кожура должна остаться основой для сорбета, поэтому отрезаем у лимонов верхушки и вынимаем из них серединку. Лимонную кожуру замораживаем, чтобы сорбет при подаче быстро не растаял.
3. Из лимонных серединок отжимаем сок, в кастрюльке смешиваем воду, лимонный сок и сахар с цедрой, подогреваем до растворения сахара, не кипятим, процеживаем через сито и разливаем по формам для льда.
4. Замороженный лимонный лед взбиваем в блендере до состояния сорбета и раскладываем по лимонным чашечкам.
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