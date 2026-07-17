Домашнее мороженое можно готовить из сливок, а также молока, и просто ягод, фруктов и даже цитрусовых.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного лимонного сорбета из лимонов.

Ингредиенты на 5 порций:

6 лимонов

250 мл воды

200 г сахара

250 мл лимонного сока

Способ приготовления:

1. Сахар перетираем с цедрой 1 лимона.

2. Лимонная кожура должна остаться основой для сорбета, поэтому отрезаем у лимонов верхушки и вынимаем из них серединку. Лимонную кожуру замораживаем, чтобы сорбет при подаче быстро не растаял.

3. Из лимонных серединок отжимаем сок, в кастрюльке смешиваем воду, лимонный сок и сахар с цедрой, подогреваем до растворения сахара, не кипятим, процеживаем через сито и разливаем по формам для льда.

4. Замороженный лимонный лед взбиваем в блендере до состояния сорбета и раскладываем по лимонным чашечкам.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: