Большинство людей, которые проживали в СССР и до сих пор считают, что кофе в те времена был самым вкусным. Спорить с этим утверждением нет никакого смысла, ведь тогда кофе считался настоящим деликатесом и приобрести его было по силам далеко не каждому.

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Банка кофе ценилась в Советском союзе примерно так же, как и бутылка хорошего коньяка. Нередко с ее помощью решались личные вопросы. Именно поэтому кофе считался подлинным предметом роскоши. А из чего ее изготовляли, разбирался FoodOboz.

Простые жители Союза не имели возможности приобрести настоящий кофе из-за несоответствия его цены к зарплатам, а также потому, что найти его в обычных магазинах было практически невозможно. Поэтому приходилось наслаждаться разнообразными кофейными продуктами, в которых количество натурального кофе не превышало 15%. Остальные содержали цикорий, злаковые и даже желуди. Именно эти напитки подавались в столовых, разлитые в стаканы.

Любопытно, что именно Ленин затормозил развитие популярности кофе в СССР. Придя к власти, он начал активно педалировать продажу чаев. Официальное объяснение его действиям найти так и не удалось. Как кофе, так и чай в те времена считались зарубежными продуктами, поэтому продвижение одного лишь чая выглядело довольно странно. Даже существует легенда, согласно которой Ленин привык к чаю с раннего детства, ведь его бедная семья не могла себе позволить приобрести даже одну банку кофе.

Ранее OBOZ.UA уже рассказывал о продуктах, которых никогда не существовало в СССР.