Из чего, кроме мяса, приготовить отбивные: очень интересная и вкусная идея
А вы знали, что отбивные бывают не только из свинины, курятины или других видов мяса? Это основное блюдо может готовиться из многих других продуктов, открывая новые миры вкусов.
Так, например, известный шеф-повар Вадим Бжезинский в Instagram показал, из чего еще можно приготовить невероятно вкусные отбивные. Вместо мяса он использовал обычные крабовые палочки.
Ингредиенты
- Крабовые палочки – 250 гр
- Сыр твердый – 200 гр
- Зеленый лук – 50 гр
- Сметана – 2 ст.л.
- Мука – 2 ст.л.
- Яйцо – 1 шт
- Чеснок – 1 зуб
- Масло растительное – 50 мл
Ингредиенты для панировки
- Мука – 2 ст.л.
- Яйцо – 1 шт
- Панировочные сухари
Способ приготовления
1. Натрите крабовые палочки и творог на крупной терке. Добавьте яйцо, нарезанный лук, муку, сметану, чеснок, соль и перец – все хорошо перемешайте.
2. Сформируйте биточки размером примерно по 60-70 г.
3. Панируйте каждый биток: сначала в муке, затем во взбитом яйце и сухарях.
4. Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
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