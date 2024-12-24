Из чего, кроме мяса, приготовить отбивные: очень интересная и вкусная идея

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Из чего, кроме мяса, приготовить отбивные: очень интересная и вкусная идея

А вы знали, что отбивные бывают не только из свинины, курятины или других видов мяса? Это основное блюдо может готовиться из многих других продуктов, открывая новые миры вкусов.

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Так, например, известный шеф-повар Вадим Бжезинский в Instagram показал, из чего еще можно приготовить невероятно вкусные отбивные. Вместо мяса он использовал обычные крабовые палочки.

Из чего, кроме мяса, приготовить отбивные: очень интересная и вкусная идея

Ингредиенты

  • Крабовые палочки – 250 гр
  • Сыр твердый – 200 гр
  • Зеленый лук – 50 гр
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт
  • Чеснок – 1 зуб
  • Масло растительное – 50 мл

Ингредиенты для панировки

  • Мука – 2 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт
  • Панировочные сухари

Способ приготовления

1. Натрите крабовые палочки и творог на крупной терке. Добавьте яйцо, нарезанный лук, муку, сметану, чеснок, соль и перец – все хорошо перемешайте.

Из чего, кроме мяса, приготовить отбивные: очень интересная и вкусная идея

2. Сформируйте биточки размером примерно по 60-70 г.

Из чего, кроме мяса, приготовить отбивные: очень интересная и вкусная идея

3. Панируйте каждый биток: сначала в муке, затем во взбитом яйце и сухарях.

Из чего, кроме мяса, приготовить отбивные: очень интересная и вкусная идея

4. Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

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