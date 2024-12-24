А вы знали, что отбивные бывают не только из свинины, курятины или других видов мяса? Это основное блюдо может готовиться из многих других продуктов, открывая новые миры вкусов.

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Так, например, известный шеф-повар Вадим Бжезинский в Instagram показал, из чего еще можно приготовить невероятно вкусные отбивные. Вместо мяса он использовал обычные крабовые палочки.

Ингредиенты

Крабовые палочки – 250 гр

Сыр твердый – 200 гр

Зеленый лук – 50 гр

Сметана – 2 ст.л.

Мука – 2 ст.л.

Яйцо – 1 шт

Чеснок – 1 зуб

Масло растительное – 50 мл

Ингредиенты для панировки

Мука – 2 ст.л.

Яйцо – 1 шт

Панировочные сухари

Способ приготовления

1. Натрите крабовые палочки и творог на крупной терке. Добавьте яйцо, нарезанный лук, муку, сметану, чеснок, соль и перец – все хорошо перемешайте.

2. Сформируйте биточки размером примерно по 60-70 г.

3. Панируйте каждый биток: сначала в муке, затем во взбитом яйце и сухарях.

4. Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

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