Из чего приготовить вкусное домашнее мороженое: понадобится всего три ингредиента

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
48
Из чего приготовить вкусное домашнее мороженое: понадобится всего три ингредиента
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Домашнее мороженое можно легко приготовить без специальной техники и сложных ингредиентов. Для этого понадобятся лишь сливки, сгущенное молоко и свежая клубника. Десерт получается нежным, кремовым и с насыщенным ягодным вкусом. Такой рецепт станет отличным вариантом для летнего меню и домашних угощений.

Идея приготовления вкусного домашнего мороженого опубликована на странице kathycoooks в Instagram.

Из чего приготовить вкусное домашнее мороженое: понадобится всего три ингредиента

Ингредиенты:

  • сливки 33-36% – 500 г
  • сгущенное молоко – 300 г
  • клубника – 400 г
  • сахар – 2-3 ст.л. (по желанию, если ягоды недостаточно сладкие)

Способ приготовления:

Из чего приготовить вкусное домашнее мороженое: понадобится всего три ингредиента

1. Охлажденные сливки взбейте миксером до пышной и плотной консистенции. Важно не перебить их, чтобы масса осталась нежной.

2. Клубнику помойте, удалите плодоножки и измельчите в блендере вместе с сахаром до однородного ягодного пюре.

Из чего приготовить вкусное домашнее мороженое: понадобится всего три ингредиента

3. В взбитые сливки добавьте сгущенное молоко и еще раз быстро взбейте до однородной консистенции

4. Влейте клубничное пюре в сливочную основу и аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой, чтобы масса осталась воздушной.

Из чего приготовить вкусное домашнее мороженое: понадобится всего три ингредиента

5. Переложите смесь в контейнер или форму, накройте пищевой пленкой или крышкой и поставьте в морозильную камеру на 4-6 часов.

6. При желании каждые два часа доставайте мороженое и перемешивайте ложкой. Это поможет сделать текстуру более нежной и уменьшить образование кристаллов льда.

Из чего приготовить вкусное домашнее мороженое: понадобится всего три ингредиента

7. Перед подачей оставьте десерт на 5-10 минут при комнатной температуре, чтобы он стал мягче и его было легче разложить по креманкам.

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