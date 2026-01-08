Все рецепты
Из какого мяса получатся самые сочные отбивные и из чего приготовить лучший кляр: рецепт от кулинара
Мясные отбивные – вкусное, сытное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы они были сочными, во-первых, нужно хорошо отбить мясо, во-вторых – приготовить правильный кляр.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных и сочных мясных отбивных из свинины.
Ингредиенты:
- Свинина биток
- Яйцо
- Мука
- Укроп
- Соль, перец, чеснок сухой
- Немного масла для сковороды
Способ приготовления:
1. Нарежьте тонко мясо, отбейте хорошо, посолите, поперчите, добавьте укроп.
2. Взбейте яйца с солью.
3. Обваляйте отбивные в муке, обмокните в яичный кляр и пожарьте отбивные.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: