Мясные отбивные – вкусное, сытное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы они были сочными, во-первых, нужно хорошо отбить мясо, во-вторых – приготовить правильный кляр.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных и сочных мясных отбивных из свинины.

Ингредиенты:

Свинина биток

Яйцо

Мука

Укроп

Соль, перец, чеснок сухой

Немного масла для сковороды

Способ приготовления:

1. Нарежьте тонко мясо, отбейте хорошо, посолите, поперчите, добавьте укроп.

2. Взбейте яйца с солью.

3. Обваляйте отбивные в муке, обмокните в яичный кляр и пожарьте отбивные.

