Из какого мяса получатся самые сочные отбивные и из чего приготовить лучший кляр: рецепт от кулинара

Мясные отбивные – вкусное, сытное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы они были сочными, во-первых, нужно хорошо отбить мясо, во-вторых – приготовить правильный кляр. 

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных и сочных мясных отбивных из свинины. 

Ингредиенты: 

  • Свинина биток
  • Яйцо
  • Мука
  • Укроп
  • Соль, перец, чеснок сухой
  • Немного масла для сковороды

Способ приготовления:

1. Нарежьте тонко мясо, отбейте хорошо, посолите, поперчите, добавьте укроп.

2. Взбейте яйца с солью.

3. Обваляйте отбивные в муке, обмокните в яичный кляр и пожарьте отбивные.

