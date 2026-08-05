Домашняя пицца всегда получается особенно вкусной, если приготовить для неё правильное тесто. Оно должно быть мягким, эластичным и хорошо подниматься во время выпечки. Такой простой рецепт подойдет как для большой пиццы, так и для порционных мини-пицц с любой любимой начинкой.

Идея приготовления идеального теста для пиццы опубликована на странице viktoriia gotue в Instagram.

Ингредиенты для теста:

теплое молоко – 500 мл.

сахар – 2 ст.л.

соль – 1 ч.л.

сухие дрожжи – 11 г (или 30 г свежих)

мука – 900 г-1 кг.

яйцо – 1 шт.

растительное масло – 3-4 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

кетчуп – по вкусу

колбаса – по вкусу

соленый огурец – 1-2 шт.

свежий помидор – 1-2 шт.

твёрдый сыр – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокую миску налить тёплое молоко, добавить сахар, соль и дрожжи. Перемешать и оставить на несколько минут, чтобы дрожжи начали действовать.

2. После этого добавить яйцо, растительное масло и постепенно всыпать просеянную муку.

3. Замесить мягкое, эластичное тесто, которое не будет прилипать к рукам. Накрыть его полотенцем или пищевой пленкой и оставить в теплом месте, пока оно не увеличится в объеме.

4. Когда тесто поднимется, ещё раз его обмять и разделить на нужное количество частей. Раскатать основу для большой пиццы или сформировать небольшие лепешки для мини-пицц.

5. Поверхность каждой заготовки смазать кетчупом. Затем равномерно выложить нарезанную колбасу, соленые огурцы, помидоры и щедро посыпать тертым твердым сыром.

6. Выпекать домашнюю пиццу в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут, пока тесто не станет золотистым, а сыр полностью не расплавится и не подрумянится.

7. Готовую пиццу лучше всего подавать сразу после выпечки. Благодаря этому рецепту тесто получается мягким, воздушным и вкусным, а само блюдо станет отличным вариантом для семейного ужина или угощения гостей.

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