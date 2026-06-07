Паста в сырном соусе уже давно стала одним из самых популярных блюд для быстрого домашнего ужина. Если добавить к ней подрумяненный бекон, запеченные томаты и сливочный сыр, можно получить результат, который не уступает ресторанным блюдам. Главное преимущество рецепта заключается в том, что большинство ингредиентов готовятся одновременно в духовке, а затем просто смешиваются с горячей пастой.

Идея приготовления быстрой пасты с беконом в сырном соусе опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

паста – 150 г

бекон – 150 г

сливочный сыр – 150 г

томаты черри – 200 г

чеснок – 2-3 зубчика

оливковое масло – 1-2 столовые ложки

пармезан или другой твердый сыр – 30 г

петрушка – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

прованские травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начала подготовьте форму для запекания. Выложите в нее томаты черри, кусочки бекона, очищенный чеснок и сливочный сыр. Добавьте оливковое масло, соль, перец и прованские травы.

2. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 15 минут. За это время томаты станут мягкими, бекон подрумянится, а сыр расплавится и превратится в основу будущего соуса.

3. Параллельно отварите пасту в подсоленной воде до состояния al dente или почти полной готовности. После варки слейте воду, оставив несколько ложек жидкости про запас.

4. Достаньте форму из духовки и тщательно перемешайте все запеченные ингредиенты до однородной кремовой массы. При необходимости можно добавить немного воды от варки пасты, чтобы соус стал более нежным.

5. Добавьте горячую пасту к сырному соусу и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся ароматной заправкой.

6. Перед подачей посыпьте блюдо тертым сыром и мелко нарезанной петрушкой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: