Изысканная паста с красной рыбой для сытного обеда: получится очень вкусно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
582
Паста – идеальный вариант вкусного и сытного обеда. Очень вкусно совместить макароны с красной рыбой, а также добавить шпинат с томатами. все прекрасно тушится просто на сковородке.

Идея приготовления сытной пасты с лососем на обед опубликована на странице фудблогера emiliya.yevtushenko в Instagram.

Ингредиенты:

  • 300-400 г лосося
  • 2 зубчика чеснока
  • 200 г помидоров черри
  • 2 горсти свежего шпината
  • 200 мл. сливок
  • 200 мл. воды
  • соль, перец
  • зелень по желанию
  • паста

Способ приготовления:

1. Лосось нарезать кубиками и обжарить на масле гхи 4-5 минут до румяности.

2. Убрать на тарелку.

3. В той же сковороде 30 секунд обжарить измельченный чеснок.

4. Добавить черри, тушить 4-5 минут, пока они пустят сок.

5. Положить шпинат, готовить еще 1–2 минуты.

6. Залить сливками, водой, дать покипеть.

7. Вернуть лосось, посолить, поперчить.

8. Добавить сухую пасту прямо в соус, зелень и накрыть крышкой.

9. Готовить 8-10 минут (ориентируйтесь на вашу пасту).

