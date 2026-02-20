Изысканная паста с красной рыбой для сытного обеда: получится очень вкусно
Паста – идеальный вариант вкусного и сытного обеда. Очень вкусно совместить макароны с красной рыбой, а также добавить шпинат с томатами. все прекрасно тушится просто на сковородке.
Идея приготовления сытной пасты с лососем на обед опубликована на странице фудблогера emiliya.yevtushenko в Instagram.
Ингредиенты:
- 300-400 г лосося
- 2 зубчика чеснока
- 200 г помидоров черри
- 2 горсти свежего шпината
- 200 мл. сливок
- 200 мл. воды
- соль, перец
- зелень по желанию
- паста
Способ приготовления:
1. Лосось нарезать кубиками и обжарить на масле гхи 4-5 минут до румяности.
2. Убрать на тарелку.
3. В той же сковороде 30 секунд обжарить измельченный чеснок.
4. Добавить черри, тушить 4-5 минут, пока они пустят сок.
5. Положить шпинат, готовить еще 1–2 минуты.
6. Залить сливками, водой, дать покипеть.
7. Вернуть лосось, посолить, поперчить.
8. Добавить сухую пасту прямо в соус, зелень и накрыть крышкой.
9. Готовить 8-10 минут (ориентируйтесь на вашу пасту).
