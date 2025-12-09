Изысканные брускетты с хамоном и хурмой для праздничного стола: готовятся элементарно
Брускетты – изысканная закуска для праздничного стола. В таком блюде можно совместить различные компоненты. Удачной идеей будет добавить хамон, а также сочную хурму.
Идея приготовления праздничных брускетт с хурмой и хамоном опубликована на странице фудблогера bouquet of bruschettas в Instagram.
Способ приготовления брускетты:
1. Подсушить ломтики багета в духовке или на сковороде.
2. Намазать хлеб сливочным сыром.
3. Выложить на сыр ломтики хурмы (берите очень мягкий и не терпкий сорт, королек, например).
4. Сверните тонко нарезанный слайс ветчины (у меня балык, можно взять хамон) вчетверо и разместите на хурме.
5. По желанию украсьте блюдо зеленью и добавьте пряности (например, ростки гороха и итальянские травы с томатами).
