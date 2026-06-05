Кабачки по-французски в сырном кляре: делимся рецептом изысканного и сытного блюда
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Кабачки – идеальные овощи для приготовления рагу, запеканок, салатов, рулетов с разными начинками. А также их можно вкусно консервировать, тушить, запекать с фаршем, готовить в кляре.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных кабачков по-французски, в сырном кляре.
Ингредиенты:
- кабачки
- сыр твердый
- специи
- мука
- яйца
- чеснок
Способ приготовления:
1. Кабачки порежьте слайсами, посолите, поперчите.
2. Обваляйте в муку, а далее в кляр из тертого сыра, чеснока и яиц.
3. Обжарьте и подавайте.
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