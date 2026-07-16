Кабачковое рагу с сыром: рецепт очень легкого и вкусного сезонного блюда
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Овощное рагу – лучшее блюдо для обеда и ужина. Готовить его можно и любых овощей, а особенно вкусно будет из кабачков. Для оригинального вкуса добавьте плавленный сыр или крем-сыр, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного рагу из кабачков, с сыром и чесноком.
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка
- 2 помидора
- 1/2 болгарского перца
- 1 луковица
- 1 морковка
- 2 колбаски (по желанию)
- 1 плавленый сырок
- 2 зубчика чеснока
- соль, перец
- зелень
- капля масла для жарки
Способ приготовления:
1. Лук и морковь нарезать кубиками и обжарить на растительном масле на огне выше среднего примерно 5 минут. Добавить нарезанные колбаски (можно и без колбасы, по вашему желанию) и болгарский перец, готовить еще 5 минут.
2. Добавить кабачки и помидоры в сковороду. Посолить, поперчить и тушить без крышки примерно 15 минут, периодически помешивая, пока кабачки не станут мягкими.
3. В конце добавить тертый чеснок и плавленый сырок. Хорошо перемешать, накрыть крышкой на 2 минуты, чтобы сыр расплавился, а все вкусы объединились.
Перед подачей посыпать свежей зеленью.
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