Кабачковое рагу с сыром: рецепт очень легкого и вкусного сезонного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Кабачковое рагу с сыром: рецепт очень легкого и вкусного сезонного блюда
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Овощное рагу – лучшее блюдо для обеда и ужина. Готовить его можно и любых овощей, а особенно вкусно будет из кабачков. Для оригинального вкуса добавьте плавленный сыр или крем-сыр, зелень.

Кабачковое рагу с сыром: рецепт очень легкого и вкусного сезонного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного рагу из кабачков, с сыром и чесноком.

Ингредиенты:

  • 2 средних кабачка
  • 2 помидора
  • 1/2 болгарского перца
  • 1 луковица
  • 1 морковка
  • 2 колбаски (по желанию)
  • 1 плавленый сырок
  • 2 зубчика чеснока
  • соль, перец
  • зелень
  • капля масла для жарки

Способ приготовления:

1. Лук и морковь нарезать кубиками и обжарить на растительном масле на огне выше среднего примерно 5 минут. Добавить нарезанные колбаски (можно и без колбасы, по вашему желанию) и болгарский перец, готовить еще 5 минут.

Кабачковое рагу с сыром: рецепт очень легкого и вкусного сезонного блюда

2. Добавить кабачки и помидоры в сковороду. Посолить, поперчить и тушить без крышки примерно 15 минут, периодически помешивая, пока кабачки не станут мягкими.

Кабачковое рагу с сыром: рецепт очень легкого и вкусного сезонного блюда

3. В конце добавить тертый чеснок и плавленый сырок. Хорошо перемешать, накрыть крышкой на 2 минуты, чтобы сыр расплавился, а все вкусы объединились.

Кабачковое рагу с сыром: рецепт очень легкого и вкусного сезонного блюда

Перед подачей посыпать свежей зеленью.

Кабачковое рагу с сыром: рецепт очень легкого и вкусного сезонного блюда

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