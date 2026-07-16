Овощное рагу – лучшее блюдо для обеда и ужина. Готовить его можно и любых овощей, а особенно вкусно будет из кабачков. Для оригинального вкуса добавьте плавленный сыр или крем-сыр, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного рагу из кабачков, с сыром и чесноком.

Ингредиенты:

2 средних кабачка

2 помидора

1/2 болгарского перца

1 луковица

1 морковка

2 колбаски (по желанию)

1 плавленый сырок

2 зубчика чеснока

соль, перец

зелень

капля масла для жарки

Способ приготовления:

1. Лук и морковь нарезать кубиками и обжарить на растительном масле на огне выше среднего примерно 5 минут. Добавить нарезанные колбаски (можно и без колбасы, по вашему желанию) и болгарский перец, готовить еще 5 минут.

2. Добавить кабачки и помидоры в сковороду. Посолить, поперчить и тушить без крышки примерно 15 минут, периодически помешивая, пока кабачки не станут мягкими.

3. В конце добавить тертый чеснок и плавленый сырок. Хорошо перемешать, накрыть крышкой на 2 минуты, чтобы сыр расплавился, а все вкусы объединились.

Перед подачей посыпать свежей зеленью.

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