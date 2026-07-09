Кабачковые оладьи по-новому: делимся простым рецептом
1 минута
3,4 т.
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Оладьи из кабачка – лучшее блюдо для из кабачка. Для яркого вкуса можно добавить в тесто тертый твердый сыр или моцареллу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачка, с зеленью и специями.
Ингредиенты:
- 1 средний кабачок
- 1 луковица
- 2 яйца
- 2 ст. ложки муки с горкой
- зелень (укроп, петрушка)
- соль, перец, сушеный чеснок
Для соуса:
- сметана
- укроп
- тертый чеснок
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки, отожмите, после добавьте муку, яйца, специи, зелень, чеснок, перемешайте.
2. Пожарьте оладьи.
3. Подавайте со сметаной.
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