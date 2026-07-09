Оладьи из кабачка – лучшее блюдо для из кабачка. Для яркого вкуса можно добавить в тесто тертый твердый сыр или моцареллу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачка, с зеленью и специями.

Ингредиенты:

1 средний кабачок

1 луковица

2 яйца

2 ст. ложки муки с горкой

зелень (укроп, петрушка)

соль, перец, сушеный чеснок

Для соуса:

сметана

укроп

тертый чеснок

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите, после добавьте муку, яйца, специи, зелень, чеснок, перемешайте.

2. Пожарьте оладьи.

3. Подавайте со сметаной.

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