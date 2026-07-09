Кабачковые оладьи по-новому: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
3,4 т.
Рецепт блюда
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Оладьи из кабачка – лучшее блюдо для из кабачка. Для яркого вкуса можно добавить в тесто тертый твердый сыр или моцареллу.

Кабачковые оладьи по-новому: делимся простым рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачка, с зеленью и специями. 

Ингредиенты:

  • 1 средний кабачок
  • 1 луковица
  • 2 яйца
  • 2 ст. ложки муки с горкой
  • зелень (укроп, петрушка)
  • соль, перец, сушеный чеснок

Для соуса:

  • сметана
  • укроп
  • тертый чеснок
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Натрите кабачки, отожмите, после добавьте муку, яйца, специи, зелень, чеснок, перемешайте.

Кабачковые оладьи по-новому: делимся простым рецептом

2. Пожарьте оладьи.

Кабачковые оладьи по-новому: делимся простым рецептом

3. Подавайте со сметаной. 

Кабачковые оладьи по-новому: делимся простым рецептом

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